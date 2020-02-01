شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الأمنى العراقى: سقوط قذائف قرب قاعدة القيارة الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي عن سقوط 5 قذائف قرب قاعدة القيارة الجوية في محافظة نينوى شمالي البلاد حيث تتمركز قوات أمريكية.

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وأشار مراسلنا، إلى أن الخلية ذكرت في بيانها، أن "القاعدة الجوية تقع ضمن قاطع اللواء 76 فرقة المشاة السادسة عشرة وتتمركز فيها قوات أمريكية".

وأضاف البيان، أنه "ليست هناك أي خسائر بشرية أو مادية".