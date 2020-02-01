عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إعلامية مسيحية تتبرع لإعادة بناء 4 مساجد في إثيوبيا

السبت 1 فبراير 2020

الخليج 365

شاركت الإعلامية الإثيوبية بيتلهيم تافسي، وهي مسيحية، في حملة تبرع لإعادة بناء مساجد تعرَّضت لهجمات وحرائق شمالي إثيوبيا، في نوفمبر/تشرين الثاني.



وفتحت خطوة الشابة المسيحية البابا واسعاً أمام المتبرعين من المسلمين والمسيحيين للمشاركة في إعادة بناء 4 مساجد تعرَّضت لهجمات وحرائق في مدينة موطا، الواقعة على بعد نحو 350 كيلومتراً شمال العاصمة أديس أبابا.

وتبرَّعت تافسي بـ10 آلاف بر إثيوبي (310 دولارات أمريكية) استجابة لحملة تبرعات دعا لها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، الأسبوع الماضي.

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وفي حديثٍ صحفي، وصفت الإعلامية الإثيوبية خطوتها بالعادية، وقالت إن هذا الدعم جاء من إيمانها العميق تجاه نصرة الحق الذي عاشته في المجتمع المسلم في مسقط رأسها جنوبي غرب البلاد.

وأضافت أنّها تربّت على يد امرأة مسلمة تدعى "آمنة"، بعد طلاق والديها، وتمسّك أبيها بأن تكون معه، متابعة: "وقتها لم يتجاوز عمري 9 سنوات، وتولت رعايتي جارتنا (آمنة)، وضمتني إلى أطفالها".

وتُقدِّم تافسي برنامجاً حوارياً على قناة LTV التي تبث برامجها باللغة الأمهرية، وتتناول فيها قضايا المجتمع السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

ولاقت الهجمات التي أضرت بعدد من المساجد في موطا انتقادات واسعة وإدانات من الكنيسة الأرثوذكسية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومفوضية حقوق الإنسان والعديد من المؤسسات الرسمية والشعبية بالبلاد.