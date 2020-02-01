عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بفضل آيفون 11.. أبل تتربع على عرش مبيعات الهواتف الذكية عالميا

السبت 1 فبراير 2020

الخليج 365

في سوق غير مستقر مثل سوق الهواتف الذكية العالمي شهد الربع الرابع والأخير من عام 2019 تغيرات كثيرة أعادت شركة صناعة التكنولوجيا الأمريكية أبل "Apple" إلى الواجهة من جديد، بعد تعرض الشركة إلى هزات ووعكات ملحوظة فيما يخص حجم مبيعاتها على مدار الأرباع الثلاث الأولى من عام 2019.



وبحسب موقع "engadget.com" حمل الربع الأخير من العام المنصرم أخبارا سعيدة لشركة أبل "Apple" الأمريكية ليس فقط فيما يخص تخطيها منافستها الأشرس سامسونج "Samsung" الكورية الجنوبية، بل أيضا التربع على عرش المبيعات العالمية للهواتف الذكية في الربع الرابع من 2019.

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ووفقا للتقرير فإن الفضل الأكبر لاحتلال أبل Apple المرتبة الأولى لمبيعات الهواتف الذكية وتخطيها لمنافستها سامسونج Samsung الكورية يرجع إلى أرقام مبيعات طرازات هاتف أيفون 11 "iPhone 11" التي مكنت أبل Apple من الاستحواذ على 18.9% من السوق العالمي متفوقة على نفسها خلال نفس الفترة من عام 2018 بنسبة 7% وعلى سامسونج Samsung الكورية بنسبة نصف بالمائة.

وفي الجانب الآخر من المنافسة شهدت شركة سامسونج Samsung الكورية انخفاضًا في أرباح الربع الرابع والأخير من العام الماضي مع انخفاض إجمالي مبيعات الهواتف الذكية قليلاً على الأساس السنوي.

وأوضحت عملاقة صناعة التكنولوجيا الكورية أن الشركة لا تواجه أي مشاكل فيما يخص مبيعات الهواتف الذكية، وأوضحت أن إيرادات مبيعات هواتفها الذكية زادت فعليًا بنسبة 7% عن العام الماضي، ولكن تلك النسبة لم تكف لتعويض انخفاض نسبة مبيعات الشركة من المعالجات والرقاقات الخاصة بتشغيل الهواتف الذكية.

وبشكل عام انخفضت مبيعات الهواتف الذكية في العام 2019 انخفاضًا طفيفًا قدر بنحو 2.2% مقارنة بعام 2018.