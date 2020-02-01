طيران التحالف العربي يُغير على صنعاء والجوف









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: شن طيران التحالف العربي يوم السبت، غارات مكثفة على محافظتي صنعاء والجوف في اليمن.

وأفاد مصدر عسكري يمني وكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف نفذ 6 غارات على مواقع لجماعة الحوثي المتمردة والمدعومة من إيران، في مديرية نهم شرق صنعاء، بينها غارتان استهدفتا تعزيزات.

وأضاف ذات المصدر أن التحالف شن 6 غارات جوية على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، تركزت على منطقة العقبة في مديرية خب والشعف شرق الجوف.

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وأشار إلى تجدد القصف الجوي على محافظة مارب شمال شرقي اليمن، حيث استهدف طيران التحالف بغارة مديرية مجزر شمال غربي محافظة مارب، وذلك بعد ساعات من 3 غارات مماثلة.

وكان التحالف نفذ، الجمعة، 5 غارات جوية على مواقع عسكرية لـ "أنصار الله" في صنعاء، وقصف بغارة مديرية الضحي في الحديدة غرب اليمن.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.