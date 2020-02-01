شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تنهي خدمات 25 ألف وافد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية الكويتية خليل الصالح، عن إنهاء خدمات 25 ألف وافد يعملون في القطاع الحكومي، وإحلال كويتيين بدلا منهم خلال الفترة المقبلة.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، أنه تم خفض عدد الكويتيين المنتظرين للوظيفة في الديوان إلى ستة آلاف فقط، وسيتم توزيعهم على الجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الصالح أنه وفق سياسة الإحلال فقد تم الاستغناء عن خدمات 4640 وافدا في السنتين الأخيرتين، وأكد على ضرورة توظيف أبناء الكويت.

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وأوضح انه سيتم توظيف 1500 كويتي في القطاع المصرفي خلال الأيام المقبلة.