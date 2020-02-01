عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هواوي تعلن مواصفات وسعر Nova 7i وموعد إصداره

السبت 1 فبراير 2020

الخليج 365

تطلق شركة Huawei هاتف Huawei Nova 7i الذكي في ماليزيا في 14 فبراير/شباط، كأول هاتف في سلسلة Nova 7، والذي لن يكون جهازًا جديدًا تمامًا، بل هو معاد تسميتة مثلما فعلت الشركة مع Nova 7i.



ويصل هاتف Nova 7i إلى ماليزيا كإصدار تم تجديده من Nova 6 SE الذي تم كشف النقاب عنه مع هاتف Nova 6 الذكي في ديسمبر/كانون الأول 2019، وهناك إمكانية أن تحصل الأسواق العالمية الأخرى أيضًا على Nova 7i.

وفقًا للشركة الصينية، يعد Nova 7i جهازًا متوسط المدى، يضم كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل في نظام رباعي. وعدسة لالتقاط الصور العريضة وعدسة مخصصة للقطات الماكرو.

ونظرًا للحظر التجاري الحالي للولايات المتحدة، لن يحصل Huawei Nova 7i على تطبيقات ( Google Mobile Services GMS). وبالتالي، سيحصل المستخدمون على Huawei AppGallery وسيضطر المستخدمون إلى الاعتماد على تحميل تطبيقات APK.

مواصفات Huawei Nova 7i الهاتف يضم شاشة بتصميم الشاشة الكاملة مع وجود ثقب بالأعلى للكاميرا السيلفي في الجهة اليسرى، الشاشة IPS LCD بحجم 6.4 بوصة full HD Plus، تم تزويد الجهاز بقارئ بصمة مثبت على الجانب.

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نظام التشغيل Android 10 OS يتم تحميله مسبقًا على Nova 6 SE. يعمل بواسطة مجموعة شرائح Kirin 810 وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت و128 جيجابايت من مساحة التخزين.

ويشمل الهاتف فتحة SIM مشتركة يمكن استخدامها لتركيب ذاكرة إضافية أو شريحة SIM ثانية. تم تزويد الجهاز بإعداد كاميرا رباعي يشتمل على عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، ومستشعر 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو 2 ميجا بكسل ومستشعر لتحديد العمق 2 ميجابكسل، الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل.

البطارية تبلغ 4200 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بسرعة 40 وات.

سعر Huawei Nova 7i

يتم بيع Nova 6 SE في الصين مقابل 2199 يوان بما يعادل (317 دولارًا) وهو نفس السعر المتوقع لـ Nova 7i.

لا توجد معلومات حول أسعار Huawei Nova 7i في الدول العربية حتى الآن، ولكن لم تطلق الشركة هواتف جديدة بالأسواق العربية بعد الحظر الأمريكي وجميع موبايلات هواوي بالأسواق العربية تم إطلاقها قبل الحظر باستثناء سلسلة هواوي ميت 30 التي تم توفير نسخ محدودة منها في الإمارات.