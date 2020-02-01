شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس دبي لمستقبل الطاقة يستعرض خطة التطوير والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس دبي لمستقبل الطاقة اجتماعه الرابع، برئاسة سعيد محمد الطاير، رئيس المجلس، وذلك في مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.
ويعد مجلس دبي لمستقبل الطاقة أحد «مجالس دبي للمستقبل» التي وجّه بتشكيلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، كمنصّة استشراف وصناعة مستقبل القطاعات الحيوية في مدينة دبي خلال الخمسين عاماً المقبلة.
واستعرض الاجتماع عمل مركز البحوث والتطوير وجهود هيئة كهرباء ومياه دبي في هذا المجال. وتركز أعمال مركز البحوث والتطوير على أربعة مجالات بحثية رئيسية، تشمل إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وغيرها من تقنيات الطاقة النظيفة، وتكامل الشبكات الذكية، وكفاءة الطاقة، والمياه.
ويضم مركز البحوث والتطوير مختبرات داخلية مخصصة لدراسة واختبارات اعتمادية الأنظمة والاختبارات الميدانية للتقنيات والمعدات الجديدة، منها مختبرات لدراسة أداء الألواح الشمسية الكهروضوئية أو دراسة تخفيف آثار الغبار على هذه الألواح، وتحلية المياه عبر تقنية التناضح العكسي باستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية.
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