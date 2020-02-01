شكرا لقرائتكم خبر عن ليجند ويونان.. نغمة ختام حفلات مهرجان دبي للتسوق والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد حمدي شاكر
احتضنت منطقة «سيتي ووك» في دبي، مساء أمس، الحفل الثاني من الليالي الختامية لمهرجان دبي للتسوق، وأحياها النجم الأمريكي جون ليجند، والمطربة فايا يونان، أمام الآلاف، في صالة كوكاكولا أرينا.
بدأ الحفل في الثامنة، بظهور فايا يونان، وقدمت مجموعة من أشهر أغنياتها، مثل «بيناتنا في بحر»، و«حكايا القلب»، و«غني» التي استمتع بها الحضور، إلى جانب عدد من أعمال ألبومها المقبل الذي تعاونت فيه مع عدد من الشعراء والملحنين السوريين واللبنانيين، ومنهم صبحي عطري الذي وجهت له التحية والشكر على كلمات أغنية «عم يسألني».
وبعد أن قدمت وصلتها الطربية، كان الجمهور على موعد مع جون ليجند الذي اعتلى خشبة المسرح في العاشرة مساء، ليقدم أجمل وأروع أغنياته، وبدأ فقرته بالترحيب بجمهوره في دبي، ووجه الشكر لإدارة المهرجان على استضافته، ثم قدم مجموعة من أغنياته المميزة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير للغاية، وعلى رأسها «Like I am gonna lose you» والتي تعالت أصوات الحضور فيها، وتوالت الأعمال التي أبهرت الجمهور، ومنها «move it»، و«tonight»، و«all of me»، و«Ordinary people»، و«a good night».
جون ليجند، ممثل ومغن وكاتب أغان حقق قفزة نوعية ونجاحات كبيرة بفترة قصيرة بمساعدة موهبته، وحصد عدة جوائز، أهمها «جرامي».
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