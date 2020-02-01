حفل تأبين للإجازات الضائعة

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لنا أن نتخيل قسوة أن يقضي الإنسان سنوات طويلة من العمل، متواصلة بلا انقطاع، من دون أن ينال ما هو بحاجة ضرورية إليه من إجازات تكسر رتابة الحياة، وتمنح فسحة للنفس والبدن بعد عناء تعب العمل المتواصل.

ويصعب أن نصدق أن هناك على هذا الكوكب كثيرين ممن يعملون بأجر، لكنهم لا يستمتعون بما هو مستحق لهم من إجازات سنوية أو عطل، ينظمها القانون عادة في كل بلدان العالم.

شائعة هي الفكرة المأخوذة عن اليابانيين؛ كونهم من المدمنين على العمل، وهذا ما لخصه أحدهم بقوله: «المجيء إلى العمل أفضل من أن يوبخني مديري أو ينظر لي نظرة سلبية». وفي مكان آخر نقرأ: «قد يمتنع الموظف عن الحصول على إجازة لأن مديريه لا يحصلون عليها»؛ أي أن الجميع سواسية، فلا يمنح المديرون أنفسهم ما يحرمون مرؤوسيهم منه.

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وقول الرجل جاء في سياق تقرير عن شكوى العاملين اليابانيين من ندرة الإجازات، حتى إن موظفاً أحصى عدد أيام الإجازات التي حصل عليها طوال عام على أصابع اليد الواحدة، كان أحدها لحضور حفل التحاق ابنته بالمدرسة الابتدائية، ونصف يوم لحضور اجتماع الآباء، ونصف يوم آخر لحضور حفل موسيقي، على الرغم من أنه يستحق إجازة سنوية تصل إلى 20 يوماً.

يمكن للعاملين في بلدان الخليج، في القطاع الحكومي خاصة، أن يغبطوا أنفسهم؛ كون هذه البلدان تحتل مرتبة متقدمة في عدد أيام الإجازة في العالم، ونعني هنا العطل، كإجازات الأعياد والمناسبات الوطنية والدينية، وليس الإجازة السنوية المستحقة للجميع.

حسب تقرير نشرته صحيفة بحرينية، فإن السعودية تحتل المرتبة الأولى خليجياً من حيث عدد أيام العطل، حيث يصل عددها إلى 23 يوماً في السنة، تليها البحرين بواقع 19 يوماً، فيما يُظهر تقرير آخر أن الإمارات تحظى بأكبر عدد من الإجازات المدفوعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تمنح المؤسسات فيها إجازات سنوية يصل متوسطها إلى 22 يوم عمل.

تقرير ثالث وضع السعودية أيضاً في المركز الأول من بين أعضاء مجموعة الدول العشرين في الحصول على الإجازات بشكل عام، لا إجازات العطل وحدها، بواقع 59 يوماً على مدار العام تليها البرازيل وفرنسا ب 41 يوماً، ثم روسيا رابعاً ب 40 يوماً، فيما تمنح السويد إجازة تفرغ لموظفيها إن فكروا في إنشاء شركات صغيرة خاصة بهم.

بعض الحركات المناصرة للتغيير في أساليب العمل في اليابان أقامت مؤخراً حفل تأبين، حداداً على الإجازات الضائعة.

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