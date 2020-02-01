فلسطين تنفجر غضباً بوجه «الصفقة» و«إسرائيل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة غلياناً، ضد الخطة الأمريكية للسلام المسماة ب«صفقة القرن»، وخرجت تظاهرات كبيرة غاضبة في مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948، إضافة إلى مدينة القدس، التي استهدفها الاحتلال منذ الفجر باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وقمع المصلين، بينما شنت آلة الاحتلال العسكرية غارات عنيفة على قطاع غزة، بزعم الرد على صواريخ أطلقتها المقاومة على المستوطنات، في حين استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في مسيرات العودة في وقت سابق.

وأصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات اندلعت، بعد صلاة الجمعة، بمناطق متفرقة من الضفة الغربية مع قوات الاحتلال. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 48 فلسطينياً أصيبوا في مواجهات متفرقة في عدة مدن وقرى ؛ من بينها رام الله، وبيت لحم، والخليل، وقلقيلية، وأريحا، وطولكرم، ونابلس، وغور الأردن، والقدس. وأضاف، : «جميع الإصابات تتراوح بين طفيفة ومتوسطة، ونقل 13 للمستشفيات نتيجة الإصابة بالرصاص المطاطي، واستنشاق الغاز المسيل للدموع».

وأضرم شبان النار في إطارات السيارات على مقربة من مواقع وجود جيش الاحتلال، ورشقوه بالحجارة رافعين الأعلام الفلسطينية.

واقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى في القدس الشرقية فجرا ، واعتدت على المصلين للجمعة الثالثة على التوالي ،وأطلق الجنود وابلاً من الرصاص المطاطي في محيط المسجد، واعتدوا على المصلين بالضرب.

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وكان آلاف الفلسطينيين شاركوا بأداء صلاة الفجر في المسجد، للتعبير عن تمسكهم بالأقصى ورفضهم للاعتداءات «الإسرائيلية» المستمرة عليه والمصلين وحراسه. واصيب 10 فلسطينيين في قمع الاحتلال للمصلين بالأقصى، كما اعتقل 3 مصلين بعد الاعتداء عليهم بالضرب. وأدى نحو 30 ألفاً، صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على المدينة المقدسة.

ونظمت اللجان الشعبية و«القائمة العربية المشتركة»، وقفات احتجاجية على مفارق العديد من البلدات العربية في أراضي عام 1948، ضد ما تسمى «صفقة القرن». ونظمت الوقفات الاحتجاجية، في كفر ياسيف والبعنة ودير الأسد ومجد الكروم ونحف وغيرها. وشارك أبناء قطاع غزة، في فعاليات جماهيرية شعبية منددة بما يسمى ب«صفقة القرن». ففي غزة، انطلقت عقب صلاة الجمعة من المسجد العمري وسط المدينة مسيرة جماهيرية دعت إليها لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية. وحمل المتظاهرون العلم الفلسطيني واليافطات المنددة بهذه «الصفقة»، وودعوا وتدعو لاستمرار التظاهرات والفعاليات الشعبية لإجهاضها ولزيادة التلاحم ووحدة الصف ، لمواجهة جميع الصفقات التصفوية.

وبينما أصيب 12 فلسطينياً بجروح، جراء استهداف الاحتلال متظاهرين في مخيمات العودة شرقي قطاع غزة، أُعلن عن استشهاد الطفل علاء هاني حمادة العباسي (15 عاماً) متأثراً بإصابته بقنبلة غاز في الرأس، خلال مشاركته في مسيرات العودة في اكتوبر الماضي.

وشنت طائرات الاحتلال، فجر الجمعة، سلسلة غارات عنيفة، على رفح جنوب القطاع ، بعد استهداف مستوطنة «سديروت». وغطت ألسنة الدخان الأجواء الغربية لمدينة رفح ، نتيجة الغارات المكثفة . و لاحقا أطلقت 3 قذائف صاروخية من غزة على مستوطنات «إسرائيلية» اعترضت القبة الحديدية إحداها، ورد الاحتلال بقصف مدفعي.

(وكالات)