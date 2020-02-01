محمد بن حمد يفتتح بطولة الفجيــرة الدوليــة للتــايكــوانــدو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة المكانة الرفيعة التي باتت تتبوأها إمارة الفجيرة في استضافة كبرى البطولات الدولية في مختلف الرياضات الفردية والجماعية، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والتي تصب في مصلحة دعم القطاع الرياضي بالدولة وإحراز مكانة متقدمة في مختلف ميادين المنافسات الرياضية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه، أمس، بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو بنسختها الثامنة، بحضور الشيخ حمد بن محمد الشرقي نجل سموه والدكتور تشونغ وون شوي رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو. وأوضح سمو ولي عهد الفجيرة أن لعبة التايكواندو في دولة الإمارات حققت نجاحات متعددة، بفضل اهتمام ودعم القيادة الرشيدة واستطاعت أن يكون لها بصمة بارزة على خارطة رياضة هذه اللعبة.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة ان عدد المشاركين في البطولة هذا العام وصل إلى 2100 لاعب ولاعبة كرقم قياسي يعد الأعلى بين جميع بطولات التايكواندو .