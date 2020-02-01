شكرا لقرائتكم خبر عن نفق بطول 1300 متر لتهريب المخدرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتشفت السلطات الأمريكية نفقاً قالت إنه الأطول بين الولايات المتحدة، والمكسيك، مشيرة إلى أنه استخدم لتهريب المخدرات. ويربط النفق الذي يبلغ طوله 1300 متر، بين مدينة سان دييجو في كاليفورنيا، ومدينة تيخوانا المكسيكية المجاورة.
وكانت السلطات الأمريكية بدأت برصد النفق قبل أشهر، لكنها أعلنت عنه، أمس الأول. وبدا أن النفق مجهز بأحدث الأنظمة الإلكترونية، مثل نظام للإنارة، وآخر لسكة حديدية، وثالث خاص بتصريف المياه، ورابع يسهل عملية تمرير الهواء. وإلى جانب ذلك، يوجد مصعدان كهربائيان على مدخلي النفق في الولايات المتحدة، والمكسيك. ويبلغ ارتفاعه أكثر من متر، وعرضه 60 سنتيمتراً. وبعد اكتشاف أمر النفق، عملت السلطات الأمريكية على إغراقه بالمياه، بالتعاون مع نظيرتها المكسيكية.
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