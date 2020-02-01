شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد.. قيادة شبابية ورؤية مستقبلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: يمامة بدوان

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، قائد بالفطرة، يجمع بين القدرات القيادية الشبابية الفريدة، وسمات التواضع والبساطة والكرم والرؤية المستقبلية، ما أكسبه مكانة متميزة في قلوب المواطنين والوافدين على حد سواء.

في مثل هذا اليوم منذ 12 عاماً، تولى سموه موقعه ولياً لعهد دبي بمقتضى مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الأول من فبراير 2008، بعد قرابة عام ونصف العام من تولي سمو الشيخ حمدان رئاسة المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمقتضى مرسوم أصدره صاحب السمو حاكم دبي في الثامن من سبتمبر 2006.

بصفته ولياً لعهد دبي، ورئيساً للمجلس التنفيذي، كان سموه وراء وضع وإرساء العديد من خطط التنمية المستدامة في الإمارة، وأحدثها خطة دبي 2021، واستراتيجية دبي للابتكار، ومبادرة دبي المدينة الأذكى عالمياً، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو حاكم دبي بالارتقاء بمختلف نواحي الحياة، والوصول بدبي إلى مراكز متقدمة في سباق الريادة العالمية.

وسمو ولي عهد دبي متابع دقيق للشأن العام، وله حضوره المميز في مختلف مواقع العمل الوطني، كما أنه يتمتع بفراسة قائد شاب، ومعرفة مسؤول، وخبرات مجرب صقلته التجربة، وهو ماض على خطى والده في متابعة شؤون وقضايا الناس وهمومهم من خلال التواصل المباشر معهم في مختلف مواقعهم.

كما أن سموه قائد شغوف بفنون الإدارة والجودة والتميّز، يشرف على قيادة اقتصاد الإمارة وتوجهاتها المستقبلية، وهو فارس في مضامير سباقات الخيل، وشاعر متمكن في حضرة القصيدة، وداعم للفنون والثقافة والتراث. وفي ميدان التحوّل الذكي، فإن سموه يقود منظومة تطوير العمل الحكومي ومشروع تحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، وإلى مركز للاقتصاد العالمي الجديد.



النشأة والدراسة



ولد سموه في الرابع عشر من نوفمبر عام 1982، وهو الابن الثاني لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

نشأ سموه وترعرع، في عهد كانت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة تخطو فيه قدماً على درب النمو والتطور، فعايش التحديات والنقلات النوعية التي شهدتها، واكتسب تجارب نوعية منذ سنوات طفولته وشبابه الأولى، من خلال قربه الدائم من مركز صناعة القرار.

وبعد تخرجه في عام 2001 من أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية، وهي أعرق الكليات العسكرية في العالم، وحصوله على عدة دورات تدريبية اقتصادية متخصصة في كلية لندن للاقتصاد وكلية دبي للإدارة الحكومية، انتقل سمو الشيخ حمدان بن محمد إلى نهل مهارات القيادة والإدارة على أرض الواقع، من خلال قربه الدائم من والده، حيث كان حريصاً على الحضور في مجلس والده ومرافقته في حله وترحاله، خاصة في تلك المرحلة التي شهدت بدء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في تنفيذ رؤيته التنموية الطموحة، كما تتلمذ سمو الشيخ حمدان بن محمد على يدي والده، واستقى منه أسس مميزات القائد والرؤية الاستراتيجية، واغتنى برفقته حيث يصطحبه في معظم جولاته وزياراته ولقاءاته الخاصة والرسمية، على المستويين المحلي والخارجي.

وسموه، يؤكد أن المدرسة الأهم والأكثر تأثيراً في حياته هي مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث يقول عن ذلك: تخرجت في مدرسة محمد بن راشد، وتعلمت ومازلت أتعلم منه كل يوم، كما أحرص على الاستنارة بآراء وتوجيهات سموه في كثير من الأمور الإستراتيجية، فهو مثل أعلى لي ولجميع أبناء الوطن في مواجهة التحديات، وفي التصميم على تحقيق الهدف.



عاشق الفروسية



نشأ سمو الشيخ حمدان بن محمد في عائلة تعشق الفروسية، حيث باتت تشكل جزءاً أساسياً من حياته اليومية، وارتبط اسم سموه بسباقات القدرة وبالخيل منذ صغره، ولذلك فقد خطف الأضواء في بطولات القدرة المحلية والعالمية بفضل قدراته ومهاراته العالية وتمرسه وخبرته في هذه الرياضة التراثية العريقة.

ووضع سموه بصمة كبيرة في الفروسية، حيث تقدمت خيوله الصفوف ونالت الألقاب، أبرزها عبر «برنس بيشوب» في الشوط الرئيسي على لقب كأس دبي العالمي 2015، كما دخل سموه إلى بطولات القدرة المحلية والعالمية بفضل قدراته العالية وتمرسه، حيث تمكن من الفوز بلقب بطولة العالم للقدرة، والتي أقيمت في نورماندي بفرنسا 2014، وتوج مرتين بطلاً لمونديال القدرة العسكرية في البحرين 2012 والإمارات 2014، بالإضافة إلى تحقيق سموه للقب كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة مرتين على التوالي.

وحقق سموه إنجازاً تاريخياً يسجل في تاريخ سباقات القدرة العربية، عندما تمكن من الفوز في 3 سباقات متتالية بجدارة واقتدار.



مبادرات وقرارات



تنامت مهام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مع توليه منصب ولاية العهد في دبي، حيث بات يقوم بدور أكثر شمولية في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من خلال تولي مسؤولية أهم الملفات الرئيسية في الإمارة، متبنياً نهجاً شاملاً في التنمية.

وبعد أن وضعت القيادة ثقتها في شخصه، لإيمانها بقدرته على التميز ومواكبة التطور، بل وسباقه في العديد من القضايا، حرصاً منه على ترسيخ نهج المبادرة الوثابة، مستنداً إلى حس القائد ونخوة الفارس ورهافة الشاعر، فقد أطلق عدداً من المبادرات والقرارات الخلاقة، تعزيزاً لدور ومفهوم المسؤولية المجتمعية بين الأفراد، وترسيخ روح التطوع والتميز والرقم الأول.



الألعاب الحكومية



أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في 4 مارس 2018، مبادرة «الألعاب الحكومية» كأول مبادرة من نوعها في العالم تحت شعار «فريق واحد هدف واحد»، والتي تستهدف ترسيخ مبدأ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد بين موظفي الحكومة، وتركز على أهمية العمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى هدف مشترك، فهي الأولى من نوعها على مستوى الحكومات في تعزيز قيم التعاون والانسجام والتفكير الاستراتيجي والقوة البدنية.

وتجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بضرورة تعزيز دور ومفهوم المسؤولية المجتمعية بين الأفراد، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، في 6 ديسمبر 2017 مبادرة «يوم لدبي»؛ التي تهدف إلى ترسيخ روح التطوع من خلال تخصيص أفراد المجتمع يوماً واحداً من العام على الأقل للأعمال التطوعية، ضمن مختلف أشكال الأنشطة التطوعية.



تحدي اللياقة



تهدف مبادرة «تحدي دبي للياقة» التي أطلقها سموه يوم 2 أكتوبر 2017 إلى جعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً وممارسةً للرياضة على مستوى العالم، من خلال برنامج متكامل صُمم خصيصاً لهذا التحدي المبتكر الرامي إلى تحفيز سكان دبي وزوارها على زيادة نشاطهم البدني والالتزام بتخصيص 30 دقيقة يومياً على الأقل لمدة 30 يوماً في ممارسة مجموعة متنوعة من أنشطة اللياقة البدنية والرياضات المختلفة.

وفي 14 فبراير 2017، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جميع الجهات الحكومية في دبي إلى أن تطبق ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد عشر سنوات، من خلال إطلاق مبادرة «10 إكس»، تحت قيادة الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم.



جائزة «تقدير»



أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في 10 أكتوبر 2015 جائزة «تقدير»، الأولى من نوعها على مستوى العالم، تأكيداً لريادة دولة الإمارات في مجال رعاية حقوق العمال وتقديم نموذج يحتذى على المستوى الدولي في الاهتمام بهذه الشريحة المجتمعية، التي تمثل عنصراً مؤثراً في معادلة التنمية بتحفيز المؤسسات والشركات على تقديم مستويات متقدمة من الرعاية والعناية بالعمال التابعين لها.

وفي 10 فبراير 2015، أطلق سموه على هامش القمة الحكومية، جائزة «الإمارات للروبوت والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان»، بقيمة مليون درهم للمسابقة المحلية ومليون دولار للعالمية.

وقال سموه إن رحلة دولة الإمارات في الابتكار تكتسب زخماً وطنياً كل يوم، ونحن واثقون بقدراتنا وبرؤية قادتنا لتحقيق المراكز الأولى عالمياً في مجال الابتكار، وقال سموه بأن التكنولوجيا موجودة، ولكن الهدف هو تسخيرها لخدمة الإنسان عن طريق أفكار مبتكرة لتسخير هذه العلوم والتكنولوجيا لتحقيق حياة أفضل وأسعد للمجتمعات.



شركاء دبي للابتكار



وفي 29 يناير 2015، أطلق سموه مبادرة «شركاء دبي للابتكار»؛ الهادفة إلى التعاون مع عدد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكار لطرح وتطوير أفكار وحلول مبتكرة في دبي، وبما يتوافق مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في جعل دبي المدينة الأكثر ابتكاراً في العالم.

وفي 29 مايو 2014، أطلق سموه، مبادرة لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة على أساسيات التصوير الفوتوغرافي، انسجاماً مع مبادرة سموه «مجتمعي.. مكانٌ للجميع»، التي أطلقها عام 2013م بهدف تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لذوي الإعاقة بحلول عام 2020.



سيرة مصوّرة للحياة بدبي

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وأطلق سموه في 5 يناير 2014 مبادرة لكتابة سيرة مصوّرة للحياة في إمارة دبي عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ولمدة عام كامل، وبمشاركة جميع سكان وزوار الإمارة عبر تصوير الحياة الحقيقية فيها، وأهم وأجمل اللحظات التي يعيشونها في الإمارة، ووضعها على الوسم #MyDubai

لنشرها لبقية العالم ونقل سيرة حقيقية ومصورة لتجربة الحياة في الإمارة عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي والتي أصبحت تتمتع بانتشار واسع النطاق ، وتعد النافذة الأهم التي يتابع من خلالها العالم ما يحدث في دبي.



بناة المدينة



أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «سباق بناة المدينة» في 9 ديسمبر 2014، ويتبنى السباق الذي يديره مركز نموذج دبي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي طريقة عمل جديدة، توفر للجهات الحكومية البيئة المناسبة للتعاون على إيجاد حلول ومبادرات مبتكرة وجديدة للخدمات المشتركة بين أكثر من جهة حكومية، وكذلك صنع خدمات حكومية جديدة لجميع الشرائح.

وفي جلسة رئيسية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في 11 فبراير 2019، وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وضع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 7 مبادئ رئيسية لمدن المستقبل، تشمل التحول الجذري في تصميم المدن، وطريقة التنقل، وطريقة العيش، وطريقة استغلال الموارد، ومفهوم تنافسية المدن، واقتصادات المدن، والحوكمة.



14 مليون متابع على «المواقع»



سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، من أبرز النشطاء الذين يبثون الأخبار والطاقة الإيجابية على مواقع التواصل، ما تسبب بمتابعة الملايين لمنصاته، ويبلغ عددهم على «تويتر» و«إنستجرام» فقط حوالي 14 مليون متابع؛ إذ يبلغ عدد متابعيه على «تويتر» 4 ملايين شخص، فيما بلغ عدد المتابعين على موقع التواصل «إنستجرام» 9.4 مليون شخص.

ويعد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، من بين أكثر القادة تأثيراً في المنطقة العربية؛ وتعد حساباته منبراً لمناقشة السياسات والمبادرات المتنوعة والخلاقة التي تضعها حكومة دبي، كما يقدم سواء على «تويتر» أو «إنستجرام»، لمحات فريدة عن عمليات التخطيط والتنفيذ للمبادرات المختلفة.



مخصصات مالية جديدة



في العشرين من يناير 2020، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، منظومة المخصصات المالية لموظفي حكومة دبي.

وأكد سموه في عدد من التغريدات نشرها في حسابه الرسمي على «تويتر» حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين وجميع العاملين في حكومة دبي.

ويحظى سموه بعدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصل عدد متابعيه على «تويتر» إلى 3 ملايين و900 ألف شخص، فيما بلغ عدد متابعيه على «إنستجرام» 9 ملايين و400 ألف شخص.



دبي أذكى مدينة في العالم



ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرامية لتحويل دبي إلى أذكى مدينة في العالم، دشن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في شهر إبريل 2015 نظام «مكاني» للعنونة الجغرافية الذكية، ويمكن النظام الجديد مستخدميه من الوصول إلى الوجهات المختلفة في الإمارة بدقة متناهية تصل إلى متر مربع واحد فقط.

كما اعتمد سموّه في 18 يناير 2020، نتائج دراسات سعادة المتعاملين والمتسوق السري للجهات الحكومية في دبي، التي أجراها برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، حيث أثنى سموّه على نتائج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وحثهم على الاستمرار في التطوير، للوصول إلى أعلى المستويات في هذا الخصوص، ووجه سموّه الجهات الحكومية التي جاءت نتائجها دون المتوسط، بتسليم خطط تطويرية خلال أسبوعين من تسلم تقارير الأداء، بالشراكة مع متعامليها للارتقاء بمستوى سعادة المتعاملين ورضاهم عن الخدمات المقدمة وتجسيدها في مبادرات تطويرية تضمن الارتقاء في منظومة الأداء الحكومية.



«فزاع».. النخوة والشهامة



يحلو لمحبي سمو الشيخ حمدان بن محمد أن يسموه ب «فزاع»، هو ذاك الشاب الذي جمع بين السياسة والمعرفة والثقافة والبلاغة في قول الشعر والفروسية والإنسانية، وذلك لنخوته وشهامته، حتى بات يُطلق عليه كامل الأوصاف، كيف لا، وهو قد تربى في كنف قائد متفرد، فهذا الشبل من ذاك الأسد، وهذا الشاعر المقدام القائد الشاب سليل أسرة عريقة، عُرف رجالها بالقيادة الناجحة وبفصاحة اللسان وطيب الأخلاق.

ويشتهر سموه، بقرض الشعر، وخاصة النبطي منه، باسم «فزاع» والذي يعني في اللهجة الإماراتية الشخص الذي يبادر بمساعدة الآخرين ومساندتهم، حيث ساهمت البيئة التي ترعرع فيها سموه في تعرفه إلى المعنى الحقيقي للحياة، والتأمل في عظمة الخالق والجمال الطبيعي للصحراء، التي منحته شعوراً بالانسجام والتماشي، ما ساهم في بناء شخصيته الشعرية منذ الصغر، وأتاح ل «فزاع» الفرصة للتعرف إلى تجارب العديد من الشعراء والاستفادة منها في صياغة نمط خاص به.