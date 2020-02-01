مكتوم بن محمد.. إدارة فاعلـة واقتصـاد منفتـح

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: إيهاب عطا



شبل حمل المكارم وطيب الخصال.. من أسد تنهل من حكمته الأجيال

بهذا البيت من الشعر يمكن أن نصف ونختصر محامد ومكارم شتى يتصف بها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، والنائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، ويحل الأول من فبراير/‏شباط من كل عام ذكرى عزيزة؛ حيث صدر قرار توليه منصب نائب حاكم دبي في عام 2008، وقد تعلم من قدوته وأبيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عظيم الخصال، وتدرب في مدرسة حكمته، وأخذ عنه خبرة حياة يحاول نقلها إلى أجيال قادمة؛ من خلال نصائح يبثها عبر وسم «تعلمت من مدرسة محمد بن راشد».

ولد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في 24 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1983 وهو الابن الثالث لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وترعرع في كنف والده فارس العرب الذي يدعم الرياضة، ويحرص على متابعة العديد من أنشطتها، فضلاً عن مشاركته في مسابقات تحدي عمالقة القدرة في الإمارات وخارجها، ولعائلة سموه تاريخ طويل في رياضة ركوب الخيل، وكان يتدرب على هذه الرياضة منذ نعومة أظفاره.

درس سموه في مدارس دبي، وأتم دراسة الثانوية في مدرسة راشد الخاصة للبنين، وحصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في دبي في عام 2006، ثم التحق سموه بالعديد من الدورات التدريبية في كلية دبي للإدارة الحكومية، التي تقدم العديد من التخصصات الأكاديمية؛ حيث نهل من المعرفة من خلال حضور العديد من الدورات والمحاضرات في جامعة هارفارد؛ أقدم وأعرق الجامعات الأمريكية.

ولا أجل ولا أعظم من الخبرة التي اكتسبها سموه؛ من خلال الحضور الدائم لمجالس والده، والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المختلفة والمتنوعة في إمارة دبي، ما أكسبه رزانة العقل، ووضوح الرؤيا، وقد زاد سموه على ذلك من دأبه على تنمية قدراته ومعارفه؛ من خلال التسلح بالعلم والتدريب، والتعرف إلى آخر التكنولوجيا وأكثرها تطوراً؛ حيث اكتسب المزيد من الخبرات التي مكنته من قيادة عدد من المؤسسات الكبرى في إمارة دبي.

وبسمات القائد الشاب واسع الخبرة والمعرفة، يحسب لسموه أنه منفتح الفكر في إطار الالتزام بالرؤية الاستراتيجية لحاكم دبي، والسعي لإحداث تطوير نوعي في خطة تنمية دبي، وإسهاماتها الإنسانية على المستويين الإقليمي والعالمي؛ حيث عمل على توظيف المعارف، وتسخير الإمكانات؛ لتنفيذ استراتيجية الحكومة الرشيدة في البناء والتطور في شتى المجالات.



نائب الحاكم



تولى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، منصبه نائباً لحاكم دبي؛ بمقتضى مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي في الأول من فبراير/شباط من عام 2008، ثم شغل سموه موقع النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي للإمارة؛ وفق مرسوم أصدره حاكم دبي في الرابع عشر من أغسطس/آب من عام 2008، كما يتولى سموه منصب رئيس سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام في دبي منذ عام 2002، والتي سميت فيما بعد ب«سلطة دبي للمجمعات الإبداعية» عام 2014.

وتحت رئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، نمت أعمال سلطة دبي للمجمعات الإبداعية، وزادت وتيرة النمو والتخطيط والتطوير المستقبلي لاقتصاد

دبي، ووضع معايير عالمية للتخطيط العمراني والتطوير العقاري والخدمات البلدية والتجارية؛ حيث تلتزم سلطة دبي للمجمعات الإبداعية أبن تكون أداة تمكين لبيئات العمل الداعمة التي تعزز التميز في الأعمال لجميع المعنيين، كالمطورين العقاريين إلى جانب جميع الشركاء الاستراتيجيين الذين يسهمون في نمو اقتصاد دبي.



ثلاثة مسارات



تركز «سلطة دبي للمجمعات الإبداعية» على ثلاثة مسارات رئيسية؛ تتضمن: التخطيط العقاري؛ وإدارة التطوير؛ والخدمات التنظيمية والتراخيص التي تنظم جميع المشاريع والصناعات الاستراتيجية في نطاق اختصاصها، فضلاً عن تطوير القطاعات، كما تهدف سلطة دبي للإبداع على الارتقاء بخدماتها ومعاييرها ومبادئها التوجيهية.

وعمل سموه من خلال ترؤسه ل«سلطة دبي للإبداع» على تبني الأفكار الابتكارية والتطويرية في المؤسسة؛ حيث عمل على متابعة كافة المشروعات، وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الطموحة؛ للنهوض بالمشروعات النوعية، وكان من أبرز تلك المشروعات «مدينة دبي للإنترنت»؛ وهي منطقة حرة لتكنولوجيا المعلومات، كما تعد منطقة اقتصادية حرة، وقاعدة استراتيجية للشركات التي تستهدف الأسواق الناشئة، وتحتضن المدينة أكثر من 850 شركة، ويعمل بها نحو 10 آلاف موظف ينتمون لأكثر من 200 جنسية.



دبي للإعلام



ركز سموه على تنفيذ الأهداف الخمسة الرئيسية؛ لتسريع تطوير الشركات الناشئة الجديدة، وتعزيز تنظيم المشاريع التجارية، والقيادة والابتكار والتكنولوجيا، والمساهمة في تشكيل نظام بيئي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأهم من ذلك، الترويج لدبي موقعاً مثالياً لتكنولوجيا الشركات الناشئة.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد من خلال ترؤسه ل«سلطة دبي للإبداع» التي تحتضن «مدينة دبي للإعلام» على تطوير واستضافة العديد من المؤسسات الإعلامية العالمية؛ حيث استطاعت المدينة التي أسسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عام 2001، أن تجعل من دبي مركزاً مهماً للإعلام في الشرق الأوسط؛ بسبب وجود بعض كبريات الشركات الإعلامية والإعلانية العربية والعالمية داخل المدينة؛ من بينها: «رويترز»؛ و«سي إن إن»؛ و«بي بي سي»؛ و«بلومبيرج»؛ و«سي إن بي سي العربية» وغيرها من القنوات وشبكات الإعلام المرئية والمسموعة.



قرية المعرفة



وتمثل «قرية المعرفة» أحد مشاريع «سلطة دبي للإبداع»؛ فقد أولاها سموه اهتماماً كبيراً؛ حيث أسهمت «قرية المعرفة» خلال فترة وجيزة في تعزيز مكانة الدولة كمركز رائد للتكنولوجيا والإعلام على المستويين الإقليمي والعالمي، وأصبحت التجمع التقني الأكبر المتخصص في المنطقة العربية؛ حيث تستضيف نحو 200 شركة؛ تتضمن جامعات عالمية ومؤسسات أكاديمية للتعليم على الإنترنت، إلى جانب موردين للتعليم الإلكتروني، إضافة إلى مراكز بحوث، وتطوير مراكز اختبار وابتكار وتدريب مهني. كما يندرج تحت سلطة دبي للإبداع «مدينة دبي للاستوديوهات»، والتي تأسست في إطار تطبيق استراتيجية دبي؛ الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً للإشعاع الحضاري والثقافي، ودعم المشروعات النوعية المتخصصة في مجال العمل الإبداعي والفني، وأنشئت «مدينة دبي للاستوديوهات» على مساحة قدرها 22 مليون قدم مربعة، داخل المشروع التطويري «دبي لاند»، الواقع في إمارة دبي.

تضم المدينة ثلاثة أنواع من الاستوديوهات الإنتاجية في الموسيقى والسينما والتلفزيون؛ فهي خير دليل على تصاعد مستوى الاهتمام في المدينة، وكسب ثقة كبريات الشركات الإبداعية والإعلامية؛ لتقديم نوعية راقية من الخدمات والبنى الأساسية، كما يترأس سموه «مجلس دبي القضائي» ومجلس إدارة «مؤسسة دبي للإعلام»، و«مركز دبي المالي العالمي»، الذي واصل تعزيز مكانته في المنطقة؛ ليستمر بذلك في تأكيد نجاحه تحت مظلة سمو الشيخ مكتوم بن محمد؛ حيث وصل عدد الشركات المنضمة إليه 437 شركة حتى نهاية العام الماضي.



تطوير وشركات



وفي إطار ما يتعلق بتنمية دبي، أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال افتتاح مشروع «دبي كومير سيتي»، أن المشروع سيضع دبي ودولة الإمارات على أعتاب مرحلة جديدة من التنوع الاقتصادي والمعرفي والاستثماري؛ بحيث يؤكد من جديد أن دبي سترسخ مكانتها وجهة عالمية مفضلة للاستثمارات العربية والأجنبية، مشيراً سموه إلى أن المشروع يجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أن تكون دبي المدينة الرائدة في قطاع الاقتصاد المعرفي والإسلامي والذكاء الاصطناعي والابتكار، ومركزاً إقليمياً للتجارة الإلكترونية.

ويذكر أن «دبي كومير سيتي»، أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بكُلفة استثمارية بنحو 4.3 مليار درهم، بالشراكة بين سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي (دافزا)، ومجموعة «وصل لإدارة الأصول».



كلمات خالدة



أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد كلمات خالدة سجلت عبر مختلف وسائل الإعلام، وأخذها عنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كتلك التي وصف بها والده؛ عندما نشر عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، صورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أثناء حضوره جانباً من فعالية «تحقيق المستحيل»؛ أكبر ورشة تحفيزية من نوعها في المجال القيادي، التي استضافتها دبي بدعم من «مركز محمد بن راشد لإعداد القادة»، وعلّق سمو

الشيخ مكتوم بن محمد على الصورة، قائلاً: «تواضعت.. فأحبوك.. وأحاطوك.. شعبك حراسك وحفاظك».

وأطلق سموه على حسابه على «تويتر»، وسم «تعلمت من مدرسة محمد بن راشد» والذي يلخص فيه تجاربه، وما تعلمه من والده صاحب السمو نائب رئيس الدولة، من قيم ومبادئ، فأكد أن سموه تعلّم من «مدرسة محمد بن راشد» أن القيادة الناجحة لا تُقاس بالعمر أو بسنوات الخبرة؛ بل بالإنجازات، وقال سموه في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «تعلمت من مدرسة محمد بن راشد أن القيادة الناجحة لا تُقاس بالعمر أو بسنوات الخبرة؛ بل بالإنجازات، هذه فلسفة مدرسة محمد بن راشد في القيادة، اليوم لدينا آلاف القادة الشباب الذين يحملون رؤية محمد بن راشد، ويترجمونها فكراً وعملاً، ويبنون معه دبي المستقبل لتبقى الرقم واحد».

كما أكد سموه أن الاقتصاد هو عصب الدول،

وأساس تكوينها وحالها، مشيراً إلى أن سموه تعلم ذلك من والده صاحب السمو حاكم دبي، رعاه الله، والذي أهّل دبي؛ لتصبح رقماً صعباً في الاقتصاد العالمي، وهو امتداد لما تعلمه من المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم. فقال في تغريدة: «الاقتصاد هو عصب الدول وأساس تكوينها وحالها، هذا ما تعلمناه من محمد بن راشد، الذي أهّل دبي لتصبح رقماً اقتصادياً عالمياً صعباً مع بداية القرن الحادي والعشرين، وهو امتداد لما تعلمه من الشيخ راشد بن سعيد، رحمه الله، الذي أسّس دبي التي نعيشها اليوم، وعلى نهجهما سنعمل».



تنفيذ ومتابعة

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وفي أكثر من مناسبة، يؤكد سموه أهمية القرارات التاريخية التي يصدرها، ويعتمدها صاحب السمو حاكم دبي، وضرورة تنفيذها، والاستفادة منها أيما استفادة، فقال سموه: «إن رسالة الموسم الجديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قبل يومين لامست قضايا اقتصادية واجتماعية ووطنية مهمة، رسالة تعكس حرص القائد ومتابعته لأدق تفاصيل حياة الناس، لك منا العهد والوعد بالتنفيذ والتطبيق ومتابعة كافة توجيهاتك».

وأضاف سموه: «وبناء على البند الرابع في الرسالة وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتشكيل لجنة برئاستنا اليوم في إمارة دبي لضبط إيقاع السوق العقاري بالإمارة وتحقيق توازن بين العرض والطلب، ووضع إطار استراتيجي للتنسيق بين كافة المشاريع العقارية الكبرى لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني».



حاسة اقتصادية



بحاسته الاقتصادية تجاه نقاط القوة في إمارة دبي، توقف سمو الشيخ مكتوم بن محمد أمام قدرات القطاع الخاص وأهميته، مؤكداً أن صوت القطاع الخاص مسموع في دبي؛ حيث نعمل معاً بما يخدم اقتصاد دبي، ويرسخ مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً رائداً، فقال بعد لقاء مع أعضاء المجلس الاستشاري للشركات العالمية في دبي، إنه ناقش مع المجلس سبل تعزيز تنافسية دبي وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، ودعم التنسيق، والتعاون بين القطاع الحكومي والخاص ومجتمع الأعمال، وأن القطاع الخاص له صوت مسموع لدينا، ونعمل معاً بما يخدم اقتصاد دبي، ويرسخ مكانتها كمركز اقتصادي عالمي رائد.

ويشكل المجلس إحدى المبادرات التي أطلقتها غرفة دبي؛ تطبيقاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم دبي، رعاه الله؛ لتحفيز النمو الاقتصادي، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في الإمارة.



تفعيل وثيقة 4 يناير 2020



حرص سمو الشيخ مكتوم بن محمد على تنفيذ المبادرات والقرارات التي يوجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وترأس سموه اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية، التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والذي حرص من خلاله تأكيد تنفيذ ما جاء في وثيقة 4 يناير 2020، والتي وضعها واعتمدها صاحب السمو حاكم دبي؛ لتكون نهجاً يحدد استراتيجية العمل في إمارة دبي، وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد أهمية تكثيف الجهود، ومواصلة نهج التميز والإرادة والتطوير المستمر؛ لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، والمحافظة على تنافسية الإمارة؛ تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي أعلن عنها ضمن الوثيقة، والخاصة بتشكيل مجلس دبي؛ والرامية إلى الارتقاء بمسيرة العمل الحكومي.



الرخصة التجارية الافتراضية



يواكب سمو نائب حاكم دبي كل جديد في الإمارة والعالم، ليمضي باقتصاد دبي نحو العالمية فأطلق سموه «الرخصة التجارية الافتراضية»؛ وهي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، في إطار تنفيذ «وثيقة الخمسين» التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مطلع العام الماضي، وتحديداً البند الثالث منها، والخاص بإنشاء أول منطقة تجارية افتراضية؛ حيث من خلالها منح رخصاً تجارية افتراضية دون اشتراط الإقامة في دبي، وفق أعلى الضوابط القانونية الدولية لمزاولة الأعمال رقمياً، انطلاقاً من دبي.

وأكد سموه أن مسيرة تطوير بيئة الأعمال في دبي تخطو خطوات كبيرة في تحديث الأطر التنظيمية الاقتصادية؛ للوصول إلى المركز الأول بين أفضل بيئات الأعمال على مستوى العالم، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعة وتشجيع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم؛ حيث تم خلال الأشهر القليلة الماضية، اتخاذ جملة من القرارات والمبادرات المؤثرة التي تواكب المستجدات العالمية.



أطلق حساب «تويتر» لمتابعة الإنجازات



في خطوة ليست بعيدة عن اهتمامات سمو الشيخ مكتوم بن محمد الاقتصادية، والعمل الدؤوب لكل ما يرسخ سمعة دبي العالمية، استقبل سموه جاك دورسي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «تويتر»، في أول زيارة له للشرق الأوسط ولدولة الإمارات، وقد أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم حسابه على «تويتر» بهذه المناسبة (@MaktoumMohammed)؛ لمتابعة إنجازات الإمارة، وجاءت أول تغريدة لسموه في «تويتر»: «سعدنا اليوم في دولة الإمارات باستقبال جاك دورسي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تويتر في أول زيارة له للشرق الأوسط ولدولة الإمارات، وسعدت بأن يكون إطلاق حسابي الجديد على تويتر بوجود جاك».

ويحظى سموه بمتابعة كبيرة على حسابه في «تويتر» الذي بدأ ينشط فيه مؤخراً من خلال التوجيه، وطرح المبادرات والفعاليات الإيجابية التي تشمل كل أبناء دبي من مواطنين ومقيمين.