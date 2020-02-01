شكرا لقرائتكم خبر عن أميليا إيرهارت «ملكــة الطيــران» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

الاسم الأكثر شهرة في عالم الطيران الحديث، وصفتها صحيفة «بوسطن جلوب» بأنها واحدة من أفضل الطيارين في العالم؛ إنها الأمريكية أميليا إيرهارت، صاحبة أكثر رصيد من الأرقام القياسية في سباقات الطيران؛ وأول امرأة تقوم منفردة برحلة عبر المحيط الأطلسي، سلطت عليها الأضواء في أغسطس/آب 1928، وأشار إليها الطيارون المحترفون بالأفضلية.. قامت بأول محاولة لسباق جوي للسيدات في 1929 من سانتا مونيكا إلى كليفلاند؛ حيث حصلت على المركز الرابع/قسم «الطائرات الثقيلة».. في 1930، أصبحت مسؤولة في الرابطة الوطنية للملاحة الجوية، في عام 1931، سجلت رقماً قياسياً عالمياً يبلغ 1815 قدماً، وقد دعمت حق النساء في الطيران، استمر اهتمام إيرهارت بالطيران حتى أصبحت عضواً في جمعية الطيران الأمركية في بوسطن، وتم انتخابها نائبة للرئيس.

أميليا ماري إيرهارت ولدت في أتشيسون بولاية كنساس في 24 يوليو/تموز 1897؛ اختفت في 2 يوليو 1937، هي رائدة طيران ومؤلفة أمريكية، وأول امرأة تحلق بمفردها فوق المحيط الأطلسي. لقد سجّلت العديد من الأرقام القياسية في الطيران، وكتبت مؤلفات حققت مبيعات هائلة في مجال الطيران، وكان لها الدور الأساسي في تأسيس منظمة 99 للطيارات الإناث.

شغفت بالطيران في سن مبكرة، وصارت خبيرة طيران في العشرين من عمرها. في عام 1928، أصبحت أول امرأة تعبر المحيط الأطلسي بصحبة الطيار فيلمر ستولتز، وحققت شهرة كبيرة فيها. في عام 1932، قامت بقيادة لوكهيد فيغا 5 ب، برحلة بحرية منفردة عبر المحيط الأطلسي، لتصبح أول امرأة تحقق مثل هذا الإنجاز، وتسلمت بعدها جائزة الصليب الطائر الأمريكية. في عام 1935، أصبحت عضواً زائراً في هيئة التدريس بجامعة بوردو كمستشارة لهندسة الطيران، ومستشارة لمهنة الطيران للطالبات. كانت أيضاً عضواً في حزب المرأة الوطني ومؤيدة لمساواة المرأة في الحقوق.

أثناء محاولتها للقيام برحلة جوية حول العالم في عام 1937 في طائرة إليكترا لوكهيد التي تمولها شركة بوردو، اختفت مع الملاح فريد نونان فوق المحيط الهادي الأوسط بالقرب من جزيرة هاولاند.

طفولة

هي ابنة صموئيل «إدوين» ستانتون إيرهارت وأميليا «آمي» أوتيس، أبدت روحاً مغامرة في صغرها؛ فقد كانت تقضي ساعات طويلة في اللعب، وتسلق الأشجار، وصيد الفئران، وممارسة الألعاب الخشنة، ووصفت بعض السير الذاتية إيرهارت الصغيرة ب«الفتاة المسترجلة».

كان والدها يعمل ضابطاً في سكة حديد روك آيلاند، وفي عام 1907 تطلبت وظيفته الانتقال إلى دي موين، أيوا. فصحب عائلته في العام التالي، في سن العاشرة، شاهدت إيرهارت أول طائرة في معرض ولاية أيوا في دي موين. حاول والدها أن يثير اهتمامها وأختها فأخذهما بطائرة متهالكة من نوع «فليفر» كانت الرحلة كافية لإيرهارت؛ لتوجيه مزاجها نحو الطيران.

تعليم

تلقت إيرهارت تعليمها مع أختها في المنزل، وكانت مولعة جداً بالقراءة، أمضت ساعات عدة في مكتبة العائلة. في 1909 استقرت في دي موين، ودخلت مع أشقائها في المدارس النظامية العامة.

تحسنت الحالة الاجتماعية للعائلة، فاشترت منزلاً جديداً، وفي عام 1914، وفي هذا الوقت توفيت جدتها تاركة عقاراً كبيراً، وحصة مالية لوالدتها في صندوق ائتمان من أجل إيرهارت.

في عام 1915، التحقت إيرهارت بالمدرسة الثانوية، وانتقلت مع والدها إلى سبرينغفيلد / ميسوري في عام 1915، هذا التنقل أربك العائلة، نقلت الوالدة أطفالها إلى شيكاغو، مما جعل إيرهارت تتردد في اختيار مدرستها، التحقت أخيراً بمدرسة هايد بارك الثانوية، وقضت فصلًا دراسياً بائساً، تخرجت في هايد بارك الثانوية/بشيكاغو عام 1916. استمرت في التطلع إلى مستقبل مهني. احتفظت بسجل من قصاصات الصحف عن النساء الناجحات في المجالات التي يهيمن عليها الذكور، بدأت دراستها الجامعية في مدرسة أوغونتز في ريدال، بنسلفانيا؛ لكنها لم تكمل برنامجها.

خلال 1917، زارت أختها في تورونتو. كانت الحرب الأولى مستعرة، تلقت تدريباً كممرضة في الصليب الأحمر، وساعدت في خدمة مرضى مستشفى سبادينا العسكري.

الإنفلونزا الإسبانية 1918

وصل وباء الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 إلى تورنتو، كانت تعمل في مهام تمريض شاقة في باسبادينا العسكري. فعانت الالتهاب الرئوي، والتهاب الجيوب الأنفية؛ حيث أجرت عدة عمليات غير ناجحة قبل شفائها.

تجارب الطيران المبكر

بحلول عام 1919، قررت دخول كلية سميث؛ لكنها غيّرت رأيها، والتحقت بجامعة كولومبيا، في 28 ديسمبر/كانون الأول عام 1920، منحها الملاح الجوي فرانك هوكس رحلة من شأنها أن تغير حياتها إلى الأبد. بعد تلك الرحلة التي استغرقت 10 دقائق (والتي كلفت والدها 10 دولارات)، قررت على الفور تعلم الطيران. تمكنت من توفير 1000 دولار لدروس الطيران. كان أول درس في 3 يناير/كانون الثاني عام 1921، في كينير فيلد / لونج بيتش. كانت معلمتها الملاحة الجوية أنيتا «نيتا» سنوك، خاطبتها إيرهارت: أريد تعلم الطيران هل تعلميني؟

التزام ومثابرة

كان التزام إيرهارت بالطيران يتطلب منها قبول العمل الشاق والظروف البدائية التي رافقت التدريب، اختارت سترة جلدية، ونامت فيها لمدة ثلاث ليال؛ لإعطاء انطباع جاد أمام الزملاء، ولإكمال الصورة قصت شعرها ليبدو قصيراً، بعد ستة أشهر في صيف عام 1921، اشترت طائرة من نوع كاينر بسطحين بلون أصفر، وكانت تُطلق عليها اسم «الكناري».

في 22 أكتوبر/تشرين الأول عام 1922، طارت بطائرة إسعاف على ارتفاع 14000 قدم، مسجلة رقماً قياسياً عالمياً للطيارات الإناث، وفي 15 مايو/أيار 1923، أصبحت المرأة 16 في أمريكا التي تحصل على رخصة طيار من قبل الاتحاد الدولي للطيران.

أزمة مالية

في أوائل عشرينات القرن الماضي، وبعد استثمار فاشل في منجم الجبس استنفدت إرث جدتها، ومع عدم وجود إمكانية لاستعادة استثماراتها في مجال الطيران، باعت إيرهارت «الكناري» وكذلك كينير الثانية، واشترت طائرة كيسيل صفراء ثنائية الركاب، وأطلقت عليها اسم «يلو برايل». وفي أوائل عام 1924 نُقلت إلى المستشفى؛ لإجراء عملية جراحية للجيوب الأنفية، لم تنجح للمرة الثانية.

بوسطن

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بعد طلاق والديها في 1924، طارت بوالدتها في «يلو برايل» في رحلة عابرة للقارات من كاليفورنيا، قادت الرحلة إلى بوسطن، فخضعت لعملية جراحية أخرى كانت أكثر نجاحاً. بعد فترة نقاهة، عادت إلى جامعة كولومبيا؛ لكنها اضطرت للتخلي عن دراستها؛ لأن والدتها لم تعد قادرة على تحمل تكاليف الدراسية، وجدت عملاً كمدرسة ثم كموظفة اجتماعية في 1925 في دينسون هاوس، ببوسطن. وخلال هذا الوقت، عاشت في ميدفورد / ماساتشوستس.

واصلت اهتمامها بالطيران، وأصبحت عضواً في فرع جمعية الطيران الأمريكية في بوسطن وانتخبت نائبة للرئيس. طارت من مطار دينيسون في كوينسي، ماساتشوستس، وساعدت في تمويل أعمالها باستثمار مبلغ صغير من المال. وطارت في أول رحلة رسمية من دينيسون في 1927. إلى جانب عملها كممثلة مبيعات لطائرة كينير في بوسطن. كتبت إيرهارت أعمدة للصحف المحلية التي تروج للطيران، ونمت شهرتها المحلية، ووضعت خططاً لمنظمة مكرسة للطيارات الإناث.

عبور الأطلسي 1928

التقت إيرهارت مع إيمي جيست (1873-1959) التي رعت مشروع الطيران عبر الأطلسي، وكانت جيست قد طارت فوق الأطلسي؛ حيث عرفت بإيرهارت بوصفها «فتاة أخرى مؤهلة للقيام بالمهمة» وفي إبريل/نيسان عام 1928، تلقت إيرهارت مكالمة هاتفية من هيلتون إتش. رايلي، الذي سألها: «هل تريدين الطيران فوق المحيط الأطلسي؟»

أجرى منسقو المشروع (بما في ذلك الناشر المعروف جورج. بوتنام الذي أصبح زوجها لاحقاً) مقابلة مع إيرهارت، وطلبوا منها مرافقة الطيار فيلمر ستولتز ومساعد الطيار/الميكانيكي لويس جوردون في الرحلة، غادر الفريق من ميناء تريباسي، نيوفاوندلاند، في 17 يونيو/حزيران 1928، وهبطوا في بول بالقرب من بوري بورت، جنوبي ويلز، بعد 20 ساعة و40 دقيقة بالضبط. ونظراً لأن معظم الرحلة كانت على الأجهزة، ولم يكن لديها أي تدريب على هذا النوع من الطيران، فإنها لم تقد الطائرة. عند إجراء مقابلة بعد الهبوط، قالت: «لقد قام ستولتز بكل ما في الأمر - لقد كنت مجرد حمولة، مثل كيس من البطاطا». وأضافت: «... ربما في يوم ما سأحاول ذلك بمفردي».

قوبلت بترحاب واسع في 19 يونيو/حزيران 1928، عندما هبطت في وولستون بساوثامبتون، بطائرة أفرو آفيان 594.. المملوكة لماري هيث، واشترت الطائرة فيما بعد، وشحنتها مرة أخرى إلى أمريكا (بعلامة تعريف جديدة كطائرة غير مرخصة 7083).

مشاهير

أصبحت إيرهارت من المشاهير، وبدأت الصحف بتداول قصتها، وتشير إليها باسم «السيدة ليندي». و«ملكة الجو». في أمريكا وبين 1928 و1929، تعهد بوتنام للترويج لها بشدة في حملة شملت نشر كتاب، وجولات ومحاضرات، واستخدام صورها للعديد من المنتجات والسلع.

الطيران التنافسي

اكتسبت إيرهارت شهرة واسعة في رحلتها عبر المحيط الأطلسي، ومع ذلك سعت إلى تسجيل رقم خاص بها. انطلقت بطائرة آفيان 7083، في أول رحلة فردية طويلة سلطت عليها الأضواء في أغسطس/آب 1928، وأصبحت أول امرأة تطير بمفردها عبر قارة أمريكا الشمالية ذهاباً وعودة، أشار إليها الطيارون المحترفون بالأفضلية. وقامت بأول محاولة لسباق جوي للسيدات في 1929 من سانتا مونيكا إلى كليفلاند فحصلت على المركز الرابع/قسم «الطائرات الثقيلة».

في 1930، أصبحت إيرهارت مسؤولة في الرابطة الوطنية للملاحة الجوية، في عام 1931، سجلت رقماً قياسياً عالمياً يبلغ 1815 قدماً، وقد دعمت حق النساء في الطيران، أصبحت فيما بعد أول رئيسة لمنظمة الطيران في عام 1930.

الأطلسي في 1932

في صباح 20 مايو/أيار 1932، انطلقت من هاربور غريس، في نيوفاوندلاند، بعد رحلة استغرقت 14 ساعة و56 دقيقة، واجهت خلالها رياحاً شمالية قوية، وظروفاً جليدية ومشاكل ميكانيكية، هبطت في مرعى في كولمور، شمال ديري، أيرلندا الشمالية.

بصفتها أول امرأة تطير منفردة عبر المحيط الأطلسي، تلقت صليب الطيران المتميز من الكونجرس، وصليب فارس لجوقة الشرف من فرنسا، والميدالية الذهبية للجمعية الجغرافية الوطنية من الرئيس هربرت هوفر. ارتبطت بصداقات مع مشاهير كالسيدة الأولى إليانور روزفلت، والملاحة الجوية جاكلين كوكران، التي أصبحت صديقتها المقربة.

رحلات فردية

في 11 يناير/كانون الثاني عام 1935، أصبحت أول امرأة تطير بمفردها من هونولولو، هاواي، إلى أوكلاند، كاليفورنيا، كما حلقت على متن طائرة تابعة لشركة لوكهيد في رحلة منفردة من لوس أنجلوس إلى مكسيكو سيتي في 19 إبريل/نيسان. وكانت المحاولة التالية هي رحلة بدون توقف من مكسيكو سيتي إلى نيويورك.

شاركت في سباق جوي آخر للمسافات الطويلة، واحتلت المركز الخامس في عام 1935، وهي أفضل نتيجة تمكنت من تحقيقها، وبين 1930 و1935، سجلت 7 إنجازات في مجموعة متنوعة من الطائرات، بحلول عام 1935، واعترافاً بمواصفات «فيغا الحمراء الجميلة» فكرت في القيام برحلة حول الكرة الأرضية، التي احتاجت لتحقيقها إلى طائرة جديدة.

انضمت إلى جامعة بوردو كعضو زائر في هيئة التدريس؛ لإسداء المشورة للنساء طالبات الوظيفة، وكمستشار تقني لقسم الملاحة الجوية. في عام 1936، بدأت في التخطيط لرحلة طيران حول العالم. وبتمويل من بوردو، في يوليو/تموز 1936، تم بناء طائرة لوكهيد إليكترا بمواصفات خاصة لخزانات الوقود، جهزت الطائرة في كاليفورنيا، وبعد التسليم، علقت في شركة طيران مانتز المتحدة، مقابل مقر لوكهيد.

اختارت إيرهارت الكابتن هاري مانينغ كملاح مساعد، وقد كان سابقاً قبطاناً للرئيس روزفلت، لم يكن مانينغ ملاحاً فحسب؛ بل كان أيضاً طياراً وإذاعياً ماهراً، ومشغلاً لشفرة مورس.

تم اختيار فريد نونان كملاح جوي ثان، وكان من ذوي الخبرة في كل من البحرية والملاحة الجوية؛ حيث عمل مسؤولاً عن تدريب الملاحين في شركة بان أمريكان بين سان فرانسيسكو ومانيلا.

حول العالم

كانت المحاولة الأولى لطيران إيرهارت حول العالم، في 17 مارس عام 1937، طارت وطاقمها من أوكلاند، إلى هونولولو، هاواي. وكانت الوجهة التالية جزيرة هولاند، في المحيط الهادئ. انزلقت الطائرة وأصيب جزء من المدرج بأضرار.

في المحاولة الثانية، حصلت على أموال إضافية، بدأت المحاولة برحلة غير معلنة من أوكلاند إلى ميامي بفلوريدا، في 2 يوليو 1937، ليلاً أقلعت إيرهارت ونونان من مطار لاي إلى هاولاند وهو الأطول والأخطر فوق عرض البحر، بحسب أقوال الشهود فإن الرحلة انطلقت ببداية مشؤومة؛ حيث كانت مملوءة بالوقود، مما أرهق عملية الإقلاع، وبعد مرور ساعات قليلة على الرحلة، اختفت إيرهارت وزميلها.