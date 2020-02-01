«رؤيا العين»... سرد بلغة القلب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

لا تكشف رواية «رؤيا العين»، لمصطفى موسى، الصادرة عن دار ممدوح عدوان، عام 2018، عن سرد قصصي بديع فقط، ولكن أيضاً عن براعة في التعامل مع المقولات الصوفية والنسج على منوالها من أجل تفسير الواقع المتشظي، فالرواية تدور أحداثها في ما عرف تاريخياً بالفترة الحرجة التي عاشتها مصر قبل ظهور الدولة الفاطمية وفي بداياتها، فتصوّر الحالة الاجتماعية للشعب المصري آنذاك، والصراعات السياسية المتخفية تحت عباءة الدين، بالتالي فإن خطاب الرواية وفكرتها يطلان بامتياز على الواقع الراهن الذي تعيشه مصر ومعظم الدول العربية.

وقد حشّد الكاتب النص برموز تتواصل مع الواقع، وجعل الحكايات تنثال ببلاغة لغوية فريدة على لسان الراوية وبطلة العمل «عبلاء»، التي تقص حكايتين متوازيتين تسيران جنباً إلى جنب، وتتشابكان مع حكاية تراثية ثالثة تحدث على امتداد سنوات طويلة، حيث تتقاطع المصائر وتُرسم الأقدار وتنكشف حقائق نزاعٍ سيبقى أبد الدهر، وتأتي أحداث الرواية وصعودها الدرامي من خلال هذه الشخصية العجيبة التي أحكم الكاتب صنعها «عبلاء»، فهي تعرف أسرار الليل وتصدّقها، وتؤمن بما قاله لها جدها العطار الأكبر: «حين نظن أنها أجدبت وتقحّلت، تأتينا رؤيا العين، فتسير حياتنا بعينٍ وبالأخرى يقين»، وهذه المقولات والمقاطع الصوفية تتآلف مع بعضها في سياق السرد لتشكل عوالم جمالية رائعة، إضافة إلى اللغة التي أراد لها الكاتب أن تشابه طريقة كبار أقطاب التصوف بما فيها من رموز ودلالات كاشفة ومضيئة بسرد شفيف كأنه الهمس، وقد برع الكاتب كذلك في الوصف والتصوير والتقاط مشاهد من الواقع الحياتي الذي يغلب عليه البؤس، ليعبر عن وطأة الحياة وثقلها بمقاطع أشبه ما تكون بالشعر والنثر الصوفي الرقيق، استطاع من خلالها أن يتخلص من ثقل الحمولة السياسية، ومن هذه المقاطع نقرأ: «لم أعرف سوى تلك الدار، قضيت فيها أياماً يشبه بعضها بعضاً، مع أحبة لا يشبه بعضهم بعضاً. إنْ رَحَلْتُ أنا رَحَلَتْ معي الدار وشاخت، وهجرها الأحبة».

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العمل وجد تجاوباً في المواقع القرائية المتخصصة، وأشاد معظم القراء بالحبكة الروائية وشخصية «عبلاء»، وأشار أحد القراء إلى العوالم الثرية المتعددة التي حفلت بها الرواية ويقول: «العمل يطوف بالقارئ في جوانب حياتية متعددة، فترى فيها حكايات الدم والغدر، الحُب والذكريات، من رحل عنا ولم يرحل منا، هي رواية تاريخية بامتياز»، فيما يذهب قارئ آخر إلى المعاني الكامنة في العمل فيقول: «اعتمدت الرواية على سؤال التاريخ، وطرحت إجابات متعددة، وأساليب فنية متباينة بجراءة عالية في اختراق الحواجز، وتفكيك مقولات التاريخ ومنحنياته السردية وإعادة بنائه»، فيما التقط أحد القراء الأثر الصوفي في طريقة السرد، وقال: «الرواية تفتح الباب أمام عوالم من التفسيرات والتأويلات المتجددة، وتلقي بمفاتيح دلالية تكشف عن المعنى، ففي العمل نلمح أثر جلال الدين الرومي، والعطار، بل والحلاج وابن عربي، وغيرهم من كبار أقطاب الصوفية وطرقهم في الإبانة اللغوية».

ويتناول أحد القراء الطريقة السردية البديعة للكاتب، وحيله في الإمساك بالتفاصيل الحياتية والتعبير عنها، ويول: «اتبع الكاتب ألاعيب وحيلاً خيالية واسعة في اقتحام الواقع عبر استصحاب التاريخ، فالمؤلف يتمتع بمقدرة سردية عالية استطاع عبرها النجاح في صنع عمل متميز»، فيما تناولت قارئة الأسلوب ودور بطلة الرواية في الأحداث المتشعبة، وتقول: «رواية مكتوبة بأسلوب متقن ومشوق، نجح في شد القارئ نحو محور الرواية وهو شخصية عبلاء، المرأة التي لا ينتهي دورها، بل يزداد كلما طرأ المزيد من التغيرات على باقي أفراد أسرتها وسكان حيها درب العطار، وكان للتاريخ حضوره بألوانه وأفكاره والمهارة في احتفاء الرواية بوصف عاداته وتقاليده بأدق تفاصيلها».

وبرغم ثراء الرواية وتعدد مواضيعها وأساليبها الفنية المتقنة، فإن شخصية الرواية الرئيسية «عبلاء»، وجدت الحظ الأكبر من إشادة القراء.