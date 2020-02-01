55 % نسبة الكوادر المواطنة في «الياه سات»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عبد الرحمن سعيد



بلغت نسبة الكوادر المواطنة في شركة الياه سات للاتصالات الفضائية 55.08% مواطناً ومواطنة، وتم توظيف 50% منهم كخريجين جدد، وتشكل النساء 20% منهم، كما يبلغ عدد المهندسين الإماراتيين 136 مهندساً، وذلك يتوافق مع رؤية الياه سات والتزامها باحتواء كوادر مواطنة من الخبراء؛ لبناء قطاع الاتصالات الفضائية في دولة الإمارات.

صرح بذلك ل ”الخليج 365” سليمان آل علي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الثريا التابعة لشركة «الياه سات» قائلاً فيما يتعلق بجهود الشركة الرامية لاحتضان وتطوير المواهب الإماراتية: «تقدم الياه سات برامج للمهندسين الإماراتيين لتدريبهم على تصميم وبناء الأقمار الصناعية، ونقوم بذلك عبر تمويلنا لمختبر الياه سات للفضاء، بالشراكة مع جامعة خليفة وشركة نورثروب جرومان».

وأضاف: من أبرز الجهود التي نقدمها لتطوير المواهب الإماراتية هي تعزيز النمو داخل الياه سات، عن طريق التدريب المستمر للموظفين، والتدريب على مهام العمل؛ حيث يتم إعطاء المتدربين واجبات وظيفية ومهام من اليوم الأول، وتخصيص وظائف للمواطنين ، مثل مشغلي الأقمار الصناعية والمهندسين، وابتعاث عدد من المهندسين للتدريب في الشركات المصنعة للأقمار الصناعية، والتحالفات مع المعاهد التعليمية، مثل جامعة خليفة، بهدف تطوير القدرات ومواكبة التطور التكنولوجي .

وقال، نستهدف من تعيين الكوادر المواطنة خلال الفترة المقبلة، تجهيز الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة لقيادة قطاع الفضاء الإماراتي في المستقبل، من خلال المرور بكافة مراحل تشغيل الأقمار الصناعية .

وتابع: إضافة إلى ذلك نعمل على جذب المواهب الإماراتية للعمل معنا والحفاظ عليها، وذلك من خلال عدة وسائل، كعقد الشراكات مع المؤسسات التعليمية، ومعارض التوظيف، والإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتقديم الدعم التعليمي من خلال المنح الدراسية والتدريبية.