«التوطين» تطلق معادلة الابتكار وتحدي الخمسين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تطلق وزارة الموارد البشرية والتوطين، تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار، حزمة من المبادرات والفعاليات الابتكارية، منها معادلة الابتكار، وحافلة الابتكار، وتطوير البوابة الإلكترونية، وتحدي الخمسين، والمتعامل الإيجابي، ومختبر ابتكار لأبناء الموظفين.

وقال أيوب المرزوقي، الرئيس التنفيذي لمجلس الابتكار في الوزارة: «سيتم إطلاق مبادرة معادلة الابتكار، خلال الأسبوع الأول من شهر الإمارات للابتكار، وتتضمن ثلاثة محاور، هي: مبتكر مستشرف للمستقبل، أدوات ووسائل مبتكرة، تأثير إيجابي مبتكر».

وأوضح، «أن معادلة الابتكار تقوم على إيجاد عنصرين أساسيين هما، فرد مبادر يستشرف المستقبل، وبيئة عمل محفزة للأفكار وقادرة على تنفيذها على أرض الواقع، ومن ثم تحقيق نتيجة معادلة الابتكار.

وأضاف المرزوقي، «سيتم تطوير البوابة الإلكترونية للابتكار، وإطلاق مرحلتها التجريبية خلال شهر الإمارات للابتكار».

وأشار إلى أنه استكمالاً لنجاح مشروع حافلة الابتكار التي تم إطلاقها في شهر الإمارات للابتكار 2019 سيتم إطلاق «مبادرة آيدول الابتكار» التي سيتم تنظيمها في حافلة الابتكار؛ لاستلهام الأفكار بمشاركة عدد من موظفي الوزارة، يتم خلالها طرح تحدٍّ في الوزارة، وعرض الأفكار على لجنة التحكيم واختيار الفائز.

وقال الرئيس التنفيذي للابتكار بوزارة الموارد البشرية والتوطين، «إن الوزارة ستطلق أيضاً مبادرة «المتعامل الإيجابي» التي تهدف إلى خلق بيئة محفزة للتفكير بطرق جديدة ومبدعة ومبتكرة وغير اعتيادية؛ للتوصل إلى حلول لأهم التحديات، وسيتم الاطلاع على الأفكار الواردة من قبل قنوات التواصل، وتكريم المتعامل المبتكر».

وفي سياق متصل تطلق الوزارة أيضاً مبادرة «مختبر ابتكار لأبناء الموظفين»؛ حيث سيتم تنظيم ورش تدريبية بالتنسيق مع برنامج المبرمج الوطني لأبناء الموظفين، يتم تطبيقها بإحدى المدارس، والتي تتضمن عدة محاور، منها تنمية مهارات الإبداع والتميز، وتعزيز مفهوم الإيجابية وجودة الفكر، وتحقيق الشغف الذاتي. كما سيطرح مجلس الابتكار تحدي الخمسين؛ حيث يتم الحصول على أفكار الموظفين المبتكرة لمجموعة من التحديات والاستعداد للمستقبل.