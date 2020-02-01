المبتكرون الطلبة يعرضون مشاريعهم في« أبوظبي للعلوم»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء



شهدت فعاليات اليوم الثاني من مهرجان أبوظبي للعلوم في دورته العاشرة، الذي تنظمه دائرة التعليم والمعرفة، ظهر أمس الجمعة، إقبالاً وتفاعلاً متميزاً من الجمهور على مختلف ورش العمل والبرامج والأنشطة، بالتزامن مع انطلاق «شهر الإمارات للابتكار» الذي يستمر حتى 8 فبراير/‏ شباط، على كورنيش أبوظبي، في منطقة «عَ البحر»، وفي منطقة العين «حديقة الجاهلي»، وفي منطقة الظفرة «سيتي مول».

واستعرض عدد من المبتكرين من الطلبة, ضمن فعاليات «مبتكر» مشاريعهم الابتكارية، حيث حازت مجالات الفضاء والذكاء الاصطناعي والروبوتات على معظم اهتمامات المبتكرين.

واستعرض الطالبان المواطنان عبدالقادر محمد المسلمي من الصف 11، ووهيب الشيباني من الصف 10 في مدرسة خليفة بن زايد بالعين، مشروع ربوت الفضاء المزارع الذي يساعد رواد الفضاء على تأمين الغذاء والمياه، لما تمثله من موارد نادرة في الفضاء، حيث طورا الروبوت ليقوم بأعمال زراعية ، مثل الإنسان في 5 أشياء، هي الحرث، ووضع البذور، ووضع السماد، ووضع المياه، وأخيراً الردم.

وأشارا إلى أن الروبوت يستخدم الطاقة الشمسية ويهدف إلى تقليل استهلاك المياه والأسمدة الكيميائية، والوصول إلى الأمن الغذائي باستخدام الروبوتات، وطالبا بتبني وكالة الإمارات للفضاء للمشروع لما يمثله من أهمية .

واستعرضت الطالبة المواطنة شهد علي عبدالله اليماحي، من الصف 11 في معهد التكنولوجيا التطبيقية، ابتكاراً عبارة عن جهاز تحليل لصخور كوكب المريخ، باستخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن العلماء وجدوا أن صخور المريخ تشبه صخور كوكب الأرض، لسببين، تحريك الهواء للصخور، أو وجود للمياه، حيث يحلل الجهاز المبتكر المكونات الأولية للصخور.

واستعرض الطالب المواطن حبيب محمود أبوحليقة، من الصف الرابع من المدرسة الأسترالية في أبوظبي، ابتكار الروبوت السياحي، قائلاً إنه بمثابة مرشد سياحي ذكي مزود بالإحداثيات الدقيقة للأماكن السياحية في الدولة، حيث إذا اقترب السائح من أي معلم سياحي ماشياً، أو راكباً سيارة،، أو دراجة هوائية، أو أي مركبة، يعطيه الربوبت علامة وتنبيهاً بأن هذا معلم سياحي، ويخبره بمعلومات عنه .

واستعرض الطالبان عبدالله محمد من الصف 11 ومصطفى نعيم من الصف 6 في المدرسة الإماراتية بأبوظبي، ابتكارين، أحدهما روبوت قاهر الألغام الذي يعمل على كشف الألغام المائية التي تتواجد في أعماق المياه، حيث يستطيع الغوص تحت عمق 25 متراً، ومزود بكاميرا 120 درجة مخصصة للأعماق والبحار واستخدم الفريق الكاميرا عوضاً عن الحساسات لصعوبة انتقال الموجات الكهرومغناطيسية في أعماق البحار والمياه.