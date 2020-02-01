شكرا لقرائتكم خبر عن ما ورائيّات التخلف الموسيقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبد اللطيف الزبيدي

ما هي توابع العمود «عدوان موسيقي على الأطفال» (29 يناير)؟ في العالم العربي يبدو هذا النوع من المسائل غير ذي بال، فالنظام العربي لا يحرك شعرة في مفرقه طيران الأوطان، فهل ينتظر عاقل منه النظر في أمور الألحان؟.

أسوأ ما تعانيه الموسيقى في الديار العربية هو انعدام الفهم الصحيح للموسيقى. بالإيضاح التجريحي: الأوساط الموسيقية نفسها لا تتعامل مع الموسيقى كلغة تعبير قائمة بذاتها، والقلة التي تعلم لا أحد يكترث لها أو يعيرها أذناً صاغية. بمرور الزمن الرديء، صار المحيط الفني لا تنبت فيه أشجار الموسيقى الحقيقية، لكون التربة غير مناسبة، والبيئة غير مساعدة، والإنتاج، هذا إذا وُجد، غير مأنوس.

كتب القلم كثيراً في الآفات الكامنة وراء أكمة تخلف الموسيقى العربية، أغلبها أمراض موازية لما يوجد في البيئات السياسية والتنموية والتربوية والاجتماعية، فالحياة لا تتجزأ وأداء الدماغ واحد. خذ مثلاً: أنظمة طبائع الاستبداد تقمع الحريات الفردية، وتفرض الصوت الواحد، فالفكر والرأي والتعبير من المحظورات الكثيرة. الملحن أيضاً لا يسمح للآلات بالتعبير عن عواطفها وخصوصياتها الصوتية وهوياتها الفردية، إلاّ ببضع نوتات عرضيّة تزيينية عابرة في المقدمة أو الفواصل أو المواكبة الارتجالية السطحية في المواويل. مع كل هذه الشخصية الموسيقية الضائعة، لا تستطيع أي آلة أو فرقة الوقوف على قدميها من دون عكاكيز الكلمات. موسيقى قاصرة، غير رشيدة، مسترقّة، تابعة، كسيحة. بينما المعايير والقيم الفنية تقضي بأن الموسيقى هي لغة الإنسانية جمعاء، هي لغة الروح والتجليات والسمو عن المادي الحسي، هي بصر البصيرة، والكلمات هي اليد القصيرة: «أعمى يقود بصيراً لا أبا لكمُ». الحل بسيط: عفا الله عمّا سلف. عندما نلقي بأبناء الخامسة في بحر الموسيقى الجادة، في منهج دراسيّ موسيقيّ رفيع، فإنهم ينشأون على أن الآلة الموسيقية كائن حيّ له قدراته التعبيرية من خلال المؤلفات الخاصة، وأن الفرقة مجتمع طبيعته عمل الفريق، لها وظائف مشتركة، ولكنّ لها أيضاً مميزات خاصة وأدواراً متمايزة، تتجاوب في الائتلاف وفي الاختلاف. الأعمال الموسيقية الرائدة الراقية دروس في الديمقراطية، لأن أعلى مستويات الديمقراطية تجسيد للهارموني، للتناغم والتوافق، للانسجام والتناسق.

لزوم ما يلزم: النتيجة المقلوبية: في انعدام التربية الموسيقية الجادّة، يأتي البناء انحداريّاً لا ارتقائياً، فالحاصل جبّ لا صرح شامخ.

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