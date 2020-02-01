«الداخلية» تبدأ حملاتها التوعوية المرورية بـ«عبور المشاة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في مجلس المرور الاتحادي والإدارة العامة للتنسيق المروري، إطلاق خطتها المرورية التوعوية للعام الحالي 2020 بتنفيذ عدد من الحملات المرورية الموحدة على مستوى الدولة، ضمن المبادرة الخاصة بتطوير وتطبيق برامج التوعية المرورية بقطاع المرور، وتهدف الحملات إلى توعية كافة مستخدمي الطرق وجميع فئات المجتمع وخاصة الشباب، للالتزام بقواعد السير والمرور.

وقد تم إطلاق حملة «للمشاة حق في عبور الطريق» كأولى حملات التوعية المرورية الموحدة على مستوى الدولة، وتقام حملة التوعية الموحدة الثانية تحت شعار (حياتك أمانة) في إطار الاحتفال بأسبوع المرور الخليجي، وتنطلق في شهر مارس، حيث سيتم تنظيم فعاليات وبرامج وأنشطة ومعارض مرورية، لرفع مستوى الوعي المروري لدى أفراد المجتمع.

أما الحملة الثالثة فتقام تحت شعار (صيف مروري آمن)، أما الحملة الرابعة فهي تتزامن مع بداية العام الدراسي بالعودة للمدارس وتقام تحت شعار (السلامة المرورية لطلبة المدارس).