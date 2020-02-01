شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الكويتية تهيب بالمواطنين الكويتيين عدم السفر الى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، أنه بالنظر الى انتشار فيروس (كورونا المستجد)، وحرصا منها على سلامة المواطنين الكويتيين، فقد اهابت بالمواطنين الراغبين بالسفر الى الصين عدم السفر إليها، وبالمتواجدين هناك حاليا الى سرعة مغادرتها.

وشددت الخارجية الكويتية - في بيان مساء امس الجمعة - على ضرورة الالتزام بتعليمات السلطات المعنية واجراءات السلامة المتبعة حتى المغادرة؛ وذلك حرصا على سلامتهم.

كما نصحت الوزارة المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى الدول التي ظهرت فيها حالات اصابة بهذا الفيروس، تفادي السفر اليها في الوقت الراهن.

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