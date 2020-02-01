بسبب "كورونا".. الكويت تطلب من مواطنيها عدم السفر إلى الصين

الكويت/ الاناضول



طلبت وزارة الخارجیة الكويتية، مساء الجمعة، من مواطنيها عدم السفر إلى الصين ودعت المتواجدين في الأخيرة إلى سرعة مغادرتها.



وأرجعت الخارجية الكويتية ذلك، في بيان صحفي، إلى انتشار فیروس كورونا الجديد وحرصا منھا على سلامة المواطنین الكویتیین.



وشددت على ضرورة الالتزام بتعلیمات السلطات المعنیة وإجراءات السلامة المتبعة حتى المغادرة وذلك حرصا على سلامتھم.



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و نصحت الوزارة المواطنین الكویتیین الراغبین بالسفر إلى الدول التي ظھرت فیھا حالات اصابة بھذا الفیروس بتفادي السفر الیھا في الوقت الراھن.



والخميس، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس.



وفيروس "كورونا الجديد" ظهر في سوق بووهان الصينية (وسط) في ديسمبر/كانون أول الماضي، لينتشر لاحقا في عدة بلدان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.