الضفة.. إصابة 97 فلسطينيا بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي

رام الله/ أيسر العيس/ الخليج 365

أصيب 97 فلسطينيا، الجمعة، بجروح وحالات اختناق، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان وصل الخليج 365، أن طواقمها "تعاملت مع 97 إصابة، في مواجهات متفرقة في عدة مدن وقرى فلسطينية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي".

وأوضحت أن طبيعة الإصابات تنوعت بين الإصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والاختناق بالغاز المسيل للدموع، وإصابات أخرى بالحروق، أو نتيجة السقوط.

ولفتت إلى أن الإصابات وقعت خلال المواجهات التي اندلعت في مناطق طوباس بالأغوار الشمالية، ومدن نابلس وقلقيلية وطولكرم (شمال)، واريحا (شرق)، ورام الله (وسط).

وأشارت إلى نقل 18 إصابة للمستشفى لتلقي العلاج، بينما تم علاج باقي الإصابات ميدانيا.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية إصابة 48 فلسطينيا بجروح وحالات اختناق، في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

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واندلعت المواجهات عقب مسيرات منددة بـ"صفقة القرن" المزعومة، استخدم فيها جيش الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المسيرات.

بدورهم، رشق شبان القوات بالحجارة، وأضرموا النار في إطارات سيارات مطاطية.

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

وبحسب خطة "ترامب" تحتفظ إسرائيل الأغوار، وبكامل الحدود الشرقية للضفة الغربية.

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