تركيا.. سفير الكويت يبحث وضع جمعيات إغاثة السوريين

إسطنبول/ محمد طورونلو/ الخليج 365
بحث السفير الكويتي لدى أنقرة، غسان الزواوي، مع والي غازي عنتاب داوود غُل، وضع الجمعيات الإغاثية للاجئين السوريين في تركيا.
وجرى اللقاء في مقر السفارة الكويتية بالعاصمة أنقرة، بحسب بيان وصل الخليج 365، من السفارة.
وذكر البيان أن الزواوي وغُل تناولا خلال اللقاء وضع الجمعيات الإغاثية الإنسانية العاملة لصالح اللاجئين السوريين في تركيا والمدعومة من قبل الكويت.
تجدر الإشارة أن تركيا تتصدر دول العالم من حيث استيعاب عدد اللاجئين السوريين، حيث تستضيف نحو 4 ملايين، منهم حوالي 500 ألف في ولاية غازي عنتاب لوحدها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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