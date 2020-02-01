العراق.. مطار البصرة يحظر دخول الوافدين من الصين

العراق/ إبراهيم صالح / الخليج 365



أعلن مدير "مطار البصرة الدولي" سمير يونس، الجمعة، صدور أمر بعدم دخول أي وافد من الصين إلى العراق، في إجراء احترازي لمنع وصول فيروس "كورونا" الجديد.



وقال يونس في بيان مقتضب، اطلعت عليه الخليج 365، إنه "تم إصدار أمر بعدم دخول أي وافد من الصين أو صيني الجنسية إلى العراق".



والبصرة أول مطار عراقي يتخذ هذا الإجراء.



في الأثناء، عقدت اللجنة الوزارية العليا لمتابعة تفشي الفيروس، برئاسة وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي، اجتماعها الأول، حسب بيان صادر عن الحكومة العراقية.



وأوصت اللجنة، التي تشكلت قبل عدة أيام، "باتخاذ جميع الإجراءات الصحية للتأكد من سلامة جميع الوافدين من الصين بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الأراضي العراقية ومن المنافذ الحدودية كافة في الوقت الحاضر لحين ورود مستجدات حول الموضوع".



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وأشارت اللجنة إلى "المضي في متابعة أوضاع الرعايا العراقيين (في الصين) وبذل أقصى الجهود لنقلهم إلى مناطق آمنة أخرى لحين التأكيد من قبل الجهات الصحية على سلامة نقلهم".



وأوضحت "عدم تسجل حالات إصابة عند العراقيين في الصين أو في بقية الدول كما لم تسجل أية إصابة في البلاد ايضاً".

والخميس، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس.



وفيروس "كورونا الجديد" ظهر في سوق بووهان الصينية (وسط) في ديسمبر/كانون أول 2019، لينتشر لاحقا في عدة بلدان.



وتسبب الفيروس في حالة رعب سادت العالم أجمع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.