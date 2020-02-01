السودان.. القبض على شاب هدد بقتل مشجعي ولاعبي الأهلي المصري

الخرطوم / الخليج 365



أعلنت الشرطة السودانية، الجمعة، القبض على شاب نشر فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي هدد فيه بقتل لاعبي ومشجعي النادي الأهلي المصري.



ويواجه فريق الأهلي لكرة القدم، فريق الهلال السوداني، السبت، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وقال مدير شرطة ولاية القضارف اللواء حقوقي عبد الله أن مباحث الولاية قبضت على الشاب بناء على معلومات دقيقة ورصد ميداني، حسبما أفات وكالة أنباء السودان الرسمية.



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وأوضح أن ناشر الفيديو قام بتهديد وإرهاب لاعبي ومشجعي النادي الأهلي المصري ليتم القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأظهر مقطع الفيديو الذي بلغت مدته 8 دقائق شابا سودانيا يرتدي قميصا أزرقا ويحمل سكاكين وآلات حادة، يهدد بقتل مشجعي الأهلي، ونال الفيديو رواجا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.



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