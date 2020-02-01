دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة 13 تطبيق و 19 لعبة متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على متجر جوجل بلاي.

كما عودناكم وبشكل أسبوعي نستعرض معكم باقة من ألعاب و تطبيقات نظام التشغيل أندرويد المدفوعة، على أن تكون متاحة مجّانًا وبالكامل لفترة محدودة لجميع المستخدمين. لتكون هذه المقالة صفقة كبيرة لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد المذكور، ودائمًا ما نؤكد لا تُؤجل تحميل أي تطبيق أو لعبة تُعجِبُكَ فربما لا يتم الأخذ بالوقت المحدد والرجوع لسعره الحقيقي في أي وقت، عمومًا دعونا لا نتحدث أكثر وننتقل بشكل مباشر للقائمة ( 13 تطبيق و 19 لعبة على متجر جوجل بلاي ):

LARA Automotive Locksmith Aid : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 2 يوم. Super Fast Hot VPN Pro Vpn Proxy Master HubVPN : السعر الحقيقي 4.99$، مجاني لمدة 2 يوم. Unit Converter (Pega Pro) – Premium : السعر الحقيقي 7.99$، مجاني لمدة 2 يوم. Autoroid – Automation Device Settings : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 4 يوم. Fa Music Player Plus : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم. Italian-English Translator : السعر الحقيقي 4.79$، مجاني لمدة 5 يوم. Knot Video Guide FULL : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 4 يوم. Korean-English Translator : السعر الحقيقي 4.79$، مجاني لمدة 5 يوم. QR & Barcode Scanner Pro : السعر الحقيقي 4.79$، مجاني لمدة 5 يوم. Spanish-English Translator : السعر الحقيقي 4.79$، مجاني لمدة 5 يوم. Phone Cooler Pro | Cool & High Temperature : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم. The Lox Icon Pack (Light version) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم. Valentine Premium – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

الألعاب:

i Live – Gold Edition : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم. Scary Granny Momo Zombi: Chapter Two Horror Game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم. Superhero Armor: City War – Robot Fighting Premium : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم. The epic of legend 1 -The Tower of Lost : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم. Alter Dogma : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 5 يوم. Delivery RPG : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 5 يوم. Dot Heroes Ⅱ : Top Summoner : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم. Dot Heroes III – Keep the Castle VIP Edition : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم. FeeSoeeD | Mysterious world : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم. Adventure of Priestess : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم. Connect – colorful casual game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم. Defender Heroes Premium: Castle Defense – Epic TD : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم. Evertale : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم. Merge Monster VIP – Idle Puzzle RPG : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم. Shuriken Jump : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم. Warriors’ Market Mayhem VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم. Cats King Premium – Battle Dog Wars: RPG Summoner : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم. Stickman Master: League Of Shadow – Ninja Fight : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم. Tap tap cartoonist – Cartoon999 (VIP) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.

التطبيقات:

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