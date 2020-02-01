شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: سقوط 5 قذائف قرب قاعدة بمحافظة نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى ، الجمعة، سقوط خمس قذائف قرب قاعدة القيارة فى نينوى. وقالت الخلية - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز - إن "خمس قذائف سقطت قرب قاعدة القيارة الجوية بمحافظة نينوى، ضمن قاطع اللواء 76 فرقة المشاة السادسة عشر". وأضافت أن "ذلك لم يسفر عن سقوط خسائر بشرية أو مادية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق: سقوط 5 قذائف قرب قاعدة بمحافظة نينوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.