محمد بن راشد يتوّج "صناع الأمل" في 20 فبراير القادم









اسماء السيد - دبي: برعاية وحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، تنظم مبادرة "صناع الأمل"، المبادرة الأكبر من نوعها لتكريم أصحاب العطاء في الوطن العربي، حفل تتويج أوائل صناع الأمل من صناع التغيير الإيجابي الذين يساهمون في بناء واقع أفضل في مجتمعاتهم من خلال مشاريعهم الإنسانية التطوعية، من بين أكثر من 92 ألف صانع أمل عربي شاركوا في نسخة هذا العام من مبادرة "صناع الأمل" تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. وللمرة الأولى، سيشهد حفل صناع الأمل تبني دعم مشروع إنساني ليكون مشروع العام الإنساني العربي، وذلك لترسيخ ثقافة العمل الإنساني من خلال توحيد جهود أكبر عدد من الناس لدعم مشروع عربي ذي قيمة إنساني مشتركة.

ويقام الحفل في 20 فبراير المقبل في "كوكا كولا أرينا" في سيتي ووك بدبي، وسط حضور يتوقع أن يصل إلى 12 ألف شخص من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وغرَّد الشيخ محمد بن راشد على حسابه الرسمي على "تويتر" قائلاً: "92 ألف مشاركة في صناع الأمل في دورته الثالثة.. من 15 دولة عربية و23 دولة أجنبية... رسالة الامارات رسالة أمل وتفاؤل بقدرتنا جميعاً على صنع التغيير الإيجابي لمجتمعاتنا.. نلتقيكم في 20 فبراير لنكرم نماذج استثنائية في رحلة البحث عن الانسان بداخل كل إنسان".

وأضاف: "هذا العام يتبنى حفل صناع الأمل مشروعاً إنسانياً عظيماً.. سيذهب ريع الحفل من أجله.. مشروع مستشفى البروفيسور مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب الخيري في مصر... الهدف أن يصنع الحفل أملاً جديداً لآلاف القلوب المحتاجة لرعاية".

قيم إنسانية عربية مشتركة

وقال محمد عبدالله القرقاوي أمين عام مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: "منذ إطلاقها قبل أكثر من ثلاث سنوات، ساهمت مبادرة صنّاع الأمل في تحفيز العديد من الناس في الوطن العربي، خاصة فئة الشباب، لاتخاذ قرار بالتصدي لأبرز التحديات التي تواجه مجتمعاتهم من خلال مشاريع ومبادرات تطوعية تسهم في إحداث فرق إيجابي في حياة الناس من حولهم"، مشيراً إلى أن مبادرة صناع الأمل تصب في رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للعمل الإنساني التي تركز على إشراك الجميع وغرس الأمل وتحريك الناس لخدمة الناس.

محمد عبدالله القرقاوي

وتابع بأن "رسالة محمد بن راشد هي أن التغيير يجب أن يبدأ من الفرد، وبأن شباب الوطن العربي عليهم مسؤولية أخلاقية تتمثّل في محاربة اليأس والمساهمة الفاعلة في بناء مجتمعاتهم وصنع المستقبل الذي يريدونه بأنفسهم".

مشروع العام الإنساني العربي

وتدخل مبادرة "صناع الأمل" هذا العام مرحلة جديدة في دعم العمل الإنساني من خلال مشروع العام الإنساني، ضمن رؤية جديدة تنطلق من خلالها صناع الأمل إلى آفاق أشمل في العمل الإنساني عبر خلق حراك مجتمعي إزاء دعم مشاريع إنسانية ذات بعد عربي بحيث تسعى إلى تسليط الضوء على مشروع إنساني أو خيري ذي بعد عربي، يمس قطاعاً عريضاً من الفئات المعنية أو المستهدفة، وينطوي على نتائج بعيدة المدى، ويتم حشد أكبر جهد تبرع من نوعه في ترجمة حية للمسؤولية الفردية والمجتمعية والمؤسسية في دعم مبادرات إنسانية عربية مستدامة.

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وقد أعلنت مبادرة صناع العمل في دورة هذا العام عن تبني مشروع بناء مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب في مصر بوصفه مشروع العام الإنساني العربي، بحيث سيتم تخصيص ريع الحفل لدعمه.

وسيكون المستشفى التخصصي الجديد أحد أكبر المؤسسات العلاجية من نوعها عربياً، من خلال كادر طبي مؤهل وتجهيزات ومعدات طبية وجراحية تعد الأحدث في العالم، حيث سيوفر المستشفى خدماته لعلاج مرضى القلب من كل أنحاء الوطن العربي مجاناً.

وسوف يجري المستشفى 12 ألف عملية جراحة سنوياً، 70 في المئة منها تستهدف الأطفال، كما ستستقبل العيادات الخارجية أكثر من 80 ألف مريض سنوياً، وسوف يتم تدريب أكثر من 1000 طبيب وجراح مختص في أمراض القلب من خلال مركز التعليم والتدريب التابع لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، بحيث يكونون ضمن الكادر الطبي عالي التأهيل في المستشفى.

92 ألف صانع أمل

هذا واستقبلت صناع الأمل في موسمها الثالثة مشاركة قياسية تخطت 92 ألف شخص في مبادرة من 15 دولة عربية و23 دولة عربية، من خلال مشاريع إنسانية وخيرية تطوعية غطت مختلف جوانب العمل الإنساني والخيري والتنموي والمجتمعي، سواء أكان أصحابها ينفذونها كأفراد أو كفرق تطوعية أو مؤسسات ومنظمات غير ربحية، بالاعتماد على مواردهم الشخصية أو على دعم محدود من خلال التبرعات المجتمعية.

نجوم وفنانو حفل الأمل

وسوف يكون حفل صناع الأمل هذا العام هو الأضخم من نوعه، حيث سيشهد مشاركة أكبر عدد من النجوم والفنانين والمثقفين والإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي في العالم العربي بالإضافة إلى نخبة من الشخصيات المشهود لها في العمل الإنساني في دولة الإمارات.

وسيشارك في الفقرات الفنية والترفيهية لحفل صناع الأمل الأضخم من نوعه نخبة متميزة من أشهر نجوم الوطن العربي من بينهم المطربة نوال الكويتية والفنانة الإماراتية بلقيس والفنان الفلسطيني محمد عساف.

ويكتسب حفل صناع الأمل هذا العام بصمة عالمية مميزة من خلال مشاركة الفنان الموسيقي العالمي ردوان RedOne بفقرة غنائية مميزة.

كما يشارك في الاحتفاء بأبطال الأمل العرب المتوجين مجموعة من نجوم الوطن العربي من فنانين وممثلين وإعلاميين، من بينهم سعاد عبد الله وطارق العلي وقصي الخولي وأحمد حلمي ومنى الشاذلي وعمرو أديب، وأكثر من 140 صحفياً وإعلامياً يمثلون مختلف وسائل الإعلام العربية لنقل فعاليات الحفل الذي سيُبثّ عبر عدد من القنوات العربية، ومن خلال قنوات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مشاركة عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي من المؤثرين العرب، الذين يصل عدد متابعيهم إلى 50 مليون متابع.