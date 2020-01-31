الحكومة تقرر تخفيض أسعار البنزين والديزل لشهر شباط المقبل

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عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الجمعة الموافق 31 كانون الثاني اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من (1-29 شباط القادم)، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر كانون الثاني ومقارنتها بمثيلاتها لشهر كانون الأول من العام الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضا نسبيا على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر كانون الثاني.
و قد انعكس هذا على أسعار المشتقات النفطية المحلية خلال نفس الفترة بنسب متفاوتة، حيث انخفض سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر شباط بمقدار 10 فلسات ليصبح 775 فلس/لتر بدلاً من 785 فلس/لتر، وانخفاض سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 15 فلسا ليصبح 1000 فلس/لتر بدلا من 1015 فلس/لتر، وانخفض سعر الديزل بمقدار 10 فلس/لتر ليصبح 605 فلس/لتر بدلا من 615 فلس/لتر ، في حين تم الابقاء على سعر الكاز عند 595 فلس/لتر.
شاهد ايضًا: مئات الأردنيين يتظاهرون في عمان للمطالبة بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل
مقدم من يورونيوز
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مقتل 10 مدنيين في غارات روسية على إدلب وقوات النظام السوري تتقدم على طريق دولي استراتيجي
قتل عشرة مدنيين في غارات جوية روسية استهدفت مدينة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا حيث تواصل قوات النظام تقدّمها على الأرض وتقترب تدريجياً من تحقيق هدفها باستعادة كامل طريق دولي استراتيجي. يعيش في محافظة إدلب ومناطق محاذية لها حيث ثلاثة ملايين شخص نصفهم تقريباً من النازحين، وهي تشهد منذ كانون الأول/ديسمبر تصعيداً عسكرياً لقوّات النّظام وروسيا يتركز في ريف إدلب الجنوبي وحلب الغربي حيث يمر جزء من الطريق الدولي الذي يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق. ومن شأن استعادة السيطرة على هذا الطريق بالكامل أن تساهم في تحسين الاقتصاد السوري المتهالك. وبعد أسابيع من القصف والمعارك، سيطرت قوّات النظام الأربعاء على معرة النعمان، ثاني أكبر مدن محافظة إدلب، والواقعة على الطريق الدولي. ولم تتوقف العملية العسكرية إذ تواصل الطائرات الحربية الروسية والسورية قصف ريف إدلب الجنوبي وحلب الغربي دعماً لقوّات النّظام على الأرض، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأسفرت غارات روسية، وفق المصدر نفسه، عن مقتل عشرة مدنيين في مدينة أريحا في جنوب إدلب، بينهم ثلاثة قتلوا في قصف طال مستشفى الشامي في المدينة، ما أدى لخروجه عن الخدمة. وهو الأمر الذي نفاه الجيش الروسي. يأتي ذلك بعد ساعات على مقتل 11 مدنياً في قصف في جنوب إدلب، بينهم عشرة قتلوا في غارات "روسية"، بحسب المرصد، على قرية كفرلاتة. وفي أريحا، شاهد مراسل لوكالة فرانس برس طبيباً يخرج صارخاً من المستشفى وقد ملأه الغبار الناتج عن الغارة. وانهارت جدران في المستشفى وتناثرت حجارتها إلى جانب معدّات طبّية وأدوية تضرّرت وسقطت أرضاً. وإلى جانب المستشفى، شاهد المراسل ثلاث مباني وقد دُمرت تماماً، فيما كان سكّان يبحثون عن ضحايا تحت الأنقاض، وسط صراخ النساء والأطفال. وفي مشفى بالقرب من أريحا، انهمك أطبّاء باسعاف الجرحى وبينهم أكثر من خمسة أطفال، وقد غرق أحدهم في البكاء أثناء تضميد جرح في رأسه، فيما وُضع آخر على جهاز أوكسيجين. وروى توفيق سعدو، سائق سيارة اسعاف في مستشفى أريحا، لفرانس برس "كنت جالساً في إحدى الغرف، وإذا بغارة جوية تستهدف المستشفى، فسارعنا للخروج أنا وأحد الأطباء، لنفاجأ بغارة أخرى ... أصيب الطبيب وتمكّنت أنا من الهرب والاختباء في مبنى مجاور، وإذ بغارة ثالثة اندلعت إثرها الحرائق وارتمى المصابون أمام باب المشفى". مالذي تسعى اليه دمشق بعد ... ؟ وتُكرر دمشق نيتها استعادة كامل منطقة إدلب وأجزاء محاذية لها في حماة وحلب واللاذقية. وتقع هذه المناطق بمعظمها تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل أخرى معارضة أقل نفوذاً. وتسعى قوّات النّظام من خلال هجماتها الأخيرة في إدلب إلى استعادة تدريجياً الطريق الدولي "إم 5"، الذي يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق، ويعبر أبرز المدن السورية من حماة وحمص وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن. وفي إدلب، يمر الطّريق الدولي من ثلاث مدن رئيسية، خان شيخون التي سيطرت عليها قوّات النظام خلال صيف 2019، ومعرة النعمان، ثم مدينة سراقب شمالاً التي لا تزال خارجة عن سيطرتها. ووضعت قوات النظام، وفق المرصد ومراقبين، مدينة سراقب نُصب أعينها. ولا تكمن أهمية سراقب بأنّها تقع على الطريق "أم 5" فقط، بل بإنّها نقطة التقاء لهذا الطريق مع الطريق الدولي الأخر "أم 4" والذي يربط محافظتي حلب وإدلب باللاذقية غرباً. وتدور حالياً اشتباكات عنيفة جنوب سراقب، وقد باتت قوات النظام على بعد خمسة كيلومترات منها، وفق المرصد، الذي أشار أيضاً إلى استمرار المعارك غرب حلب، حيث حققت قوات النظام أيضاً تقدماً ملحوظاً. ولا يزال هناك 50 كيلومتراً من الطريق الدولي خارج سيطرة دمشق، تعبر غالبيتها ريف حلب الغربي. وخلال نحو أسبوع فقط، سيطرت قوات النظام على أكثر من 30 قرية وبلدة ومدينة في جنوب إدلب وغرب حلب. أين اتّجه السكان في ظلّ كل ما يحدث..؟ وباتت سراقب اليوم أيضاً شبه خالية من السكان نتيجة حركة نزوح كبيرة خلال الأيام الماضية مع اقتراب التصعيد منها، وهي التي كانت ملجأ لنازحين فروا من منطقة معرة النعمان. ودفع التصعيد منذ كانون الأول/ديسمبر 388 ألف شخص إلى النزوح من المنطقة وخصوصاً معرة النعمان باتجاه مناطق أكثر أمناً شمالاً، وفق الأمم المتحدة. وبين هؤلاء 38 ألفاً فروا منذ منتصف كانون الثاني/يناير من غرب حلب. وقال وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك خلال كلمة أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء "ما لم تتوقف أعمال العنف حالياً، سنشهد على كارثة إنسانية أعظم"، مشيراً إلى أنّ سكان إدلب "يشعرون أن العالم كله تخلّى عنهم". ومنذ سيطرة الفصائل الجهادية والمقاتلة على كامل المحافظة في العام 2015، تصعد قوات النظام بدعم روسي قصفها للمحافظة أو تشن هجمات برية تحقق فيها تقدماً وتنتهي عادة بالتوصل الى اتفاقات هدنة ترعاها روسيا وتركيا، وكان آخرها اتّفاق جرى الإعلان عنه في التاسع من الشهر الحالي لكنه لم يدم سوى عدة أيام. وباتت هيئة تحرير الشام والفصائل تسيطر على 57 في المئة فقط من محافظة إدلب وأجزاء من المحافظات الثلاث المحاذية لها.
Euronews (Ar)
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بوتين يعفو عن إسرائيلية أمريكية متهمة بتهريب المخدرات بالتزامن مع زيارة نتنياهو لموسكو
خرجت الشابة الإسرائيلية الأمريكية نعمة يسسخار التي كانت مسجونة في روسيا بتهمة "تهريب مخدّرات" وعفا عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من سجن موسكو حيث كانت معتقلة، وفق ما أعلنت مصلحة السجون الروسية. وقالت مصلحة السجون في بيان تلقّت وكالة فرانس برس نسخة منه "وفقاً لمرسوم العفو الذي أصدره الرئيس الروسي، تمّ الإفراج عن نعمة يسسخار من مركز الإحتجاز". وجاء العفو عن الشابّة في وقتٍ يجتمع فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع بوتين الخميس كي يُقدّم له تفاصيل الخطّة الأمريكية للسّلام في الشرق الأوسط. وقالت والدة الشابة يافا يسسخار التي كانت موجودة في موسكو إلى وسائل إعلام إسرائيلية: "إنّه حلم أصبح حقيقة". وأضافت: "أشكر الجميع" و"أنتظر رؤيتها". وكان نتنياهو الذي يقوم بحملة للإنتخابات التشريعيّة في 2 آذار/مارس، وعد ببذل قصارى جهده للإفراج عنها. وأُوقفت نعمة في نيسان/أبريل 2019 خلال ترانزيت في مطار موسكو أثناء قيامها برحلة من إسرائيل إلى الهند، بعد العثور على تسعة غرامات من القنب في حقيبتها. في كانون الأول/ديسمبر أثناء استئناف الحكم، أكّدت نعمة براءتها منددةً بـ"عبثية" الإتّهامات ضدها. واعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية آنذاك أنّ إدانة نعمة "قاسية وغير متناسبة".
Euronews (Ar)
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فيروس كورونا: المصانع تنتج ملايين الأقنعة يومياً.. فهل تفيد حقاً؟
تهافت الناس في الصين وحول العالم على شراء الأقنعة الواقية (الكمامات) آملين بأن تشكل حماية لهم من فيروس كورونا الجديد الذي بدأ انتشاره في ووهان الصينية، وأدى إلى مقتل 170 شخصاً حتى اليوم. وفيما طلبت شركات آسيوية كميات من الأقنعة لموظفيها، طلبت المدارس في كوريا الجنوبية من الأهل تأمينها لأطفالهم بعد العودة من العطلة الشتوية. ولا تقتصر سبل الحماية على الأقنعة وحدها، إنما يشتري كثيرون مواداً أخرى، خصوصاً المواد المعقمة والمطهرة. هل الأقنعة فعالة حقاً؟ يقول الطبيب مارك دنيسون لوكالة أسوشييتد برس إن الفيروسات صغيرة بما يكفي للتسلل عبر خروم الأقنعة ولكنه يضيف أن الجراثيم لا تنتشر عبر الهواء دفعة واحدة. ويعمل دنيسون على دراسة أنواع أخرى من فيروس كورونا (سارس وميرس) وهو يقول إن ارتداء قناع قد يحمي في الواقع، لأن انتقال العدوى من شخص إلى آخر يتم عبر العطس أو السعال. ذلك أن المصاب عندما يعطس يخرجُ حبيبات محمّلة بالجراثيم من جسمه وهذه كافية لنقل العدوى. القناع هنا قد يسهم بعدم وصول تلك الحبيبات إلى الفم أو الأنف، وهذا يعني أنه قيّم. إضافة إلى ذلك، إن الناس الذي اختاروا ارتداء القناع، لا يمكن لهم أن يلمسوا أنوفهم أو فمهم، وبذلك تكون اليد التي تلامس كلّ شيء في العالم الخارجي منقطعة عن مدخل أساسي للجراثيم. لا دراسات حقيقية بحسب دنيسون، يبقى ذلك كلّه في خانة التحليل العلمي فلا دراسات علمية ولا أرقام في الواقع تشير إلى الفوارق بين نسب الناس المقنعة وغير المقنعة التي تصاب بأي نوع من الفيروسات، لا فيروس كورونا الجديد وحده. ويضيف دنيسون أن أفضل طريقة لحماية النفس من الإصابة بالفيروس تختصر بغسل اليدين بالمياه والصابون. وإذا لم يكن الاثنان متوفرين فمن الأفضل استعمال المطهرات التي تحتوي على الكحول، وهذه النصيحة تنسحب على الوقاية من فيروسات أخرى، مثل الرشح والحمى وغيرهما. وفيما اكتفت بعض المراكز الطبية حول العالم بالطلب من المواطنين لبس أقنعة واقية، إلا أن عمال الأجهزة الطبية الذين يتعاملون مع حالات من المصابين بفيروس كورونا مطالبون بتشديد الإجراءات الوقائية عبر وضع نظارات تحمي العيون ودرع يحمي الوجه وبدلات تقي الجسم كلّه. 6 أطنان مكعبة من المعدات الطبية أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أمس، الأربعاء، أنها شحنت إلى الصين 6 أطنان مكعبة من الأقنعة والبدلات الطبية دعماً للطواقم الطبية التي تعمل على احتواء الفيروس أو معالجة المصابين به. وتستخدم الأقنعة عادة في مدن عدّة حول العالم، وأسباب استخدامها تختلف بين الوقاية من الحساسية أو تلوّث الهواء، وفيروس كورونا الجديد رفع الطلب عليها في الأسواق بطريقة كبيرة جداً. 7 ملايين طلب مثالاً على ذلك، تقول شركة ريسبيلون التشيكية المتخصصة في تصنيع أقنعة التنفس إنها باعت في العام الماضي 700 ألف قناع حول العالم وتضيف أنه منذ الأسبوع الفائت فقط، وصلها 7 ملايين طلب لشراء أقنعة جديدة. غير أن الشركة التشيكية، ومصانعها للمفارقة في الصين، عاجزة عن إنتاج قناع واحد! إذ مددت الحكومة الصينية عطلة أعياد نهاية رأس السنة، وبذلك عمال الشركة، في سعي منها لاحتواء الفيروس. أما في تايوان، فأعلنت الحكومة أنها وزعت 23 مليون قناع وأنها قادرة على إنتاج 4 ملايين يومياً منوّهة إلى أن المصانع تبذل جهوداً مضاعفة لإنتاج المزيد وتلبية السوق. وقال لياو هوولين، وهو مدير أحد مصانع الأقنعة في تايوان "الآن نعمل على مدار 24 ساعة في اليوم ولا نتوقف.. نخرق قانون العمل ونعرف ذلك ولكن العمال يتفهمون الأمر".
Euronews (Ar)
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مئات الأردنيين يتظاهرون في عمان للمطالبة بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل
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وتجدر الاشارة الى أن معدل سعر خام برنت انخفض من 67 دولار للبرميل لشهر كانون الأول من العام الماضي الى 63.8 دولار للبرميل في شهر كانون الثاني من العام الحالي. كما قررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة تقرر تخفيض أسعار البنزين والديزل لشهر شباط المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.