شكرا لقرائتكم خبر عن مطار البصرة يمنع دخول أى صينى أو وافد من الصين بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الجمعة، إن مطار البصرة منع دخول أى صينى أو وافد من الصين إلى العراق وسط مخاوف من تفشى فيروس كورونا.

وشددت عدة دول قيود السفر اليوم الجمعة، بعد يوم من إعلان منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عالمية.