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مطار البصرة يمنع دخول أى صينى أو وافد من الصين بسبب فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الجمعة، إن مطار البصرة منع دخول أى صينى أو وافد من الصين إلى العراق وسط مخاوف من تفشى فيروس كورونا.

وشددت عدة دول قيود السفر اليوم الجمعة، بعد يوم من إعلان منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عالمية.

 

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