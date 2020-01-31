شكرا لقرائتكم خبر عن مطار البصرة يمنع دخول أى صينى أو وافد من الصين بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الجمعة، إن مطار البصرة منع دخول أى صينى أو وافد من الصين إلى العراق وسط مخاوف من تفشى فيروس كورونا.
وشددت عدة دول قيود السفر اليوم الجمعة، بعد يوم من إعلان منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر مطار البصرة يمنع دخول أى صينى أو وافد من الصين بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.