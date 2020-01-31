شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. القائم بأعمال سفارة السودان فى مصر: الخرطوم قطعت شوطا كبيرا فى مفاوضات السلام ومصر دعمت حرية الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد الشيخ القائم بأعمال سفير السودان فى مصر، إن دولة السودان تعمل بما أوتيت من قوة لإحلال السلام فى السودان، وقطعت مفاوضات جوبا شوطا كبيرا لتحقيق السلام واستقرار السودان وخروجه من أزمته٠ ليكون له دورا فى محيطه الاقليمى والعالمى .

وأكد الشيخ فى كلمته بملتقى شباب السودان، على دور مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى، فى دعم السودان وشعبها فى ثورتهم من أجل الحرية والعدالة، وكانت سبب فى طى عهود الظلم والشتباات بين أفراد الشعب السودانى مشيرا إلى قوة العلاقات بين البلدين التاريخية والجغرافية.

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ولفت خالد الشيخ، إلى ترتيب زيارات متبادلة على مستوى وزارى بين مصر والسودان لبحث سبل التعاون الاقتصادى والثقافى وكافة المجالات المختلقة من أجل بناء السودان ونهضته.

وأكد الشيخ على أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان خير دليل على أن العلاقات بين البلدين تشهد المصلحة العامة والاواصل بين الشعبين ، حيث تم عمل خطوط نقل للكهرباء من مصر إلى السودان ومنها ستمر الى الدول الافريقية.

وختم السفير كلمته قائلا : انتهى عهد الظلم والتفرقة ويجب ان نعمل جميعا من اجل ان تسود قيم الحرية والعدالة تحت ظل هذا السودان الكبير .