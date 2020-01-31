ليبيا.. مستشفي العاصمة ينفي تسجيل إصابات بكورونا

جهاد نصر / الخليج 365
نفى مستشفى طرابلس الطبي في العاصمة الليبية شائعات تسجيل حالات إصابة بفيروس "كورونا الجديد" الذي ظهر في الصين وانتقل إلى عدة دول.
جاء ذلك وفق ما نقله المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن المستشفى، عبر بيان نشره في صفحته على "فيسبوك".
وفي البيان قال المركز إنه تواصل "مع مسؤول الإعلام بمستشفى طرابلس الذي أكد عدم تسجيل أي إصابات بالفيروس وأن ما تم تداوله بالخصوص شائعات عارية عن الصحة".
ودعا المركز إلى "عدم الانجرار وراء شائعات انتشار الفيروس في البلاد وأخذ الأخبار من مصادرها الرئيسية".
والخميس، أعلن المركز، في بيان، "بدء وحدة الحجر الصحي التابع له بالمسح الطبي الشامل للرحلات الجوية القادمة إلى مطار معيتيقة الدولي".
وقال مدير مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز محمد الجازوي إن "عمليات المسح تتم باستخدام كاميرات حرارية مختصة للكشف عن حالات الاشتباه بأمراض تنفسية".
وأضاف أن "عمليات المسح تشمل كافة المنافذ الجوية والبرية والبحرية في البلاد ضمن خطة المركز في الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا الجديد".
والخميس أيضا، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي فيروس "كورونا الجديد".
وفيروس "كورونا الجديد" ظهر في سوق بمدينة ووهان الصينية (وسط) في ديسمبر/كانون أول الماضي، لينتشر في عدة بلدان أخرى.
وتسبب الفيروس في حالة رعب سادت العالم أجمع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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