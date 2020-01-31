عربيا وإسلاميا.. انتفاضة شعبية ضد "صفقة القرن" المزعومة

إسطنبول / الخليج 365

انتفض شعوب في العالمين العربي والإسلامي، الجمعة، رفضا لخطة التسوية السياسية الأمريكية المزعومة بالشرق الأوسط أو ما يسمى بـ"صفقة القرن".

فمن غزة والضفة الغربية مرورا بلبنان والأردن وصنعاء اليمنية، ودول في شمال إفريقيا، وصولا إلى تركيا وباكستان، توحد الغضب الشعبي وصدحت الحناجر بشعارات منددة بخطة السلام المزعومة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء.

وتتضمن الخطة المكونة من 80 صفحة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.

** تركيا

العديد من الولايات التركية انتفضت، اليوم، رفضا للصفقة المزعومة، في مظاهرات حاشدة شملت إسطنبول؛ حيث اجتمع مئات المتظاهرين أمام باحة مسجد "فاتح"، مرددين هتافات مناهضة للصفقة.

وفي ولاية شانلي أورفة (جنوب شرق)، اجتمع مئات المتظاهرين أمام مسجد "درغاه"، استجابة لدعوة نقابة "مأمور-سن" العمالية في الولاية.

وفي ولاية وان (شرق)، نظمت منظمات المجتمع المدني مظاهرة أمام مسجد "يوكاري نورشين" ضد الصفقة المزعومة.

وفي ولاية موش (شرق)، نظم حزب الدعوة الحرة، مظاهرة أمام رئاسة بلدية الولاية، استنكر فيها خطة السلام الأمريكية المزعومة.

كما شهدت ولايات تركية أخرى مظاهرات مشابهة مثل، بتليس، وأوشاق، وجوروم، وتكرداغ، وباطمان، وسيعرت، وماردين، ومانيسا، وكوتاهية.

** فلسطين

تظاهر المئات من الشبان الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، اليوم، تنديدا بـ"صفقة القرن" المزعومة، في احتجاجات تخللتها مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

ووفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان وصل وكالة الخليج 365، فإن طواقمها "تعاملت مع 48 إصابة".

وفي غزة، أدى مئات الفلسطينيين في القطاع صلاة الجمعة داخل المسجد العمري الكبير؛ تلبيةً لدعوة أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، للتأكيد على رفض صفقة القرن المزعومة.

وخلال خطبة الجمعة، أكد نائب رئيس الحركة في قطاع غزة، خليل الحيّة، على أنّ صفقة القرن التي تم إعلانها، تحتاج إلى "مواقف جادة واضحة لا رمادية، من كل الأطراف الوطنية والعربية والإسلامية".

** لبنان

وغير بعيد، وتحديدا في لبنان، تظاهر مئات اللاجئين الفلسطينيين، الجمعة، في اثنين من المخيمات بمدينة صيدا جنوبي البلاد، رفضا للخطة الأمريكية.

ووفق مراسل الخليج 365، تظاهر المئات بمخيمي "المية ومية" و"عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا، ورفعوا شعارات ركزت على حق العودة ورفض الصفقة.

وفي العاصمة بيروت، تظاهر مئات الطلاب اللبنانيين أمام مبنى الجامعة اللبنانية، تنديدا بخطة التسوية السياسية للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

** الأردن

وفي الأردن، لم يمنع المطر الغزير من تنظيم فعاليات متعددة في محافظات المملكة رفضا للصفقة المزعومة.

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وشارك آلاف الأردنيين، بمسيرة حاشدة، وسط العاصمة، بدعوة من الحركة الإسلامية وقوى حزبية وشعبية مختلفة.

** الجزائر

وفي الجزائر، شهدت مظاهرات الجمعة الـ50 للحراك الشعبي حضورا كبيرا لشعارات رافضة لـ"صفقة القرن" المزعومة، إلى جانب مطالب التغيير.

وشاركت أيقونة الثورة التحريرية الجزائرية جميلة بوحيرد في مسيرة العاصمة، وظهرت وسط متظاهرين وهي ترتدي كوفية فلسطينية، تعبيرا عن دعمها للقضية.

وحمل متظاهرون أيضا أعلاما فلسطينية، ولافتات رافضة لخطة السلام الأمريكية المزعومة عليها عبارات من قبيل "فلسطين خط أحمر" و"لا لصفقة القرن" و"الحراك الجزائري متضامن مع القضية الفلسطينية ويندد بتطبيع الحكام العرب مع إسرائيل".

** تونس

عشرات التونسيين وممثلي مؤسسات مجتمع مدني شاركوا، اليوم، في وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي وسط العاصمة تونس؛ للتنديد بالخطة الأمريكية المزعومة للسلام في الشرق الأوسط.

وشارك في الوقفة عشرات من أنصار "الاتحاد العام التونسي للطلبة" و"الاتحاد المغاربي للطلبة" و"جمعية أوفياء" و"جمعية فداء لنصرة الحق الفلسطيني"، وعدد من الطلبة الفلسطينيين في تونس.

** موريتانيا

مئات الموريتانيين شاركوا، اليوم، في وقفة احتجاجية أمام ممثلية الأمم المتحدة بالعاصمة نواكشوط، رفضا لخطة التسوية السياسية الأمريكية المزعومة.

وردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات منددة بالخطة الأمريكية، مؤكدين رفضها من قبل شعوب الأمة الإسلامية.

وانتظمت الوقفة بمبادرة من هيئة "الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني"، و"المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة"، غير الحكوميتين.

** صنعاء

في صنعاء اليمنية، احتشد الآلاف، الجمعة، رفضا للصفقة، مؤكدين أن خطة ترامب ترامب "لن تحقق أهدافها التآمرية التي تصب في صالح العدو الصهيوني الغاصب وستفشل كما فشلت غيرها".

وأشاروا إلى أن "أبناء اليمن يرفضون كل ما ورد في الصفقة الأمريكية المعلنة جملة وتفصيلا ولن يقبلوا بتجزئة فلسطين ولا بيع القدس وأن فلسطين التاريخية ستعود بكامل أراضيها لأهلها".

** باكستان

في باكستان، تظاهر مئات المحتجين، الجمعة، في مدينة كراتشي الساحلية (جنوب) للتنديد بالخطة الأمريكية المزعومة، في احتجاجات نظمتها "مؤسسة فلسطين باكستان"، وهي مجموعة من الأحزاب السياسية والدينية المختلفة.

وحمل المتظاهرون لافتات ولوحات تحمل شعارات منددة من قبيل "فلسطين هي الوطن الأم للفلسطينيين" و"تسقط إسرائيل" و"القدس هي عاصمة فلسطين الأبدية".

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بمشاركة: قيس أبو سمرة/ محمد أبو دون/ يوسف حسين/ رنا جاموس/ ليث الجنيدي/ عبد الرزاق بن عبد الله/ مروى الساحلي/ محمد البكاي/ عامر لطيفالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.