بسبب "كورونا".. وزير روسي يتوقع تراجع الطلب العالمي على النفط

موسكو/ الخليج 365 قال وزير النفط الروسي ألكساندر نوفاك إنه يتوقع تراجع الطلب العالمي على النفط بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد. وأبدى نوفاك في تصريحات صحفية بمدينة ألماتا الكازاخستانية استعداد بلاده اتخاذ الخطوات اللازمة مع رئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، مشيرا لتواصلهم مع نظرائه في السعودية والإمارات. Advertisements وقال الوزير الروسي: " إذا صدقت التوقعات، وتباطأ النمو الاقتصادي للصين، فإنّ الطلب العالمي على النفط سيتراجع بسبب الوباء". وبسبب تفشي فيروس كورونا والتطورات الجيوسياسية العالمية تراجع سعر برميل النفط خام برنت يوم الأربعاء الماضي دون 60 دولارـ ليبدأ سعره اليوم بـ 57 دولار. وتسود تخوفات عالمية من انتشار الفيروس خارج الصين من خلال الرحلات الجوية والبرية والبحرية؛ الأمر الذي هبط بعقود النفط إذ يتوقع تراجع الطلب على الوقود، خاصة المستخدم في الطائرات بسبب قيود عالمية على الطيران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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