الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ جرى إطلاقه من غزة

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وقال الجيش في بيان: "متابعة لتقارير عن إطلاق صافرات الإنذار في غلاف غزة؛ فالحديث يدور عن إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، حيث تم اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية".

وقبل إعلان الجيش بفترة وجيزة، دوت صافرات الإنذار في منطقتي "غلاف غزة" وسديروت.

يأتي ذلك في ظل توتر تشهده الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة خلال الأيام الأخيرة الماضية.

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وأصيب 12 فلسطينيا، اليوم، خلال اعتداء الجيش الإسرائيلي على متظاهرين سلميين ضد "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة، قرب السياج الحدودي شرقي قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف موقعا جنوبي قطاع غزة ردا على إطلاق 3 قذائف هاون من القطاع.

ولم تعلن وزارة الصحة بغزة وقوع إصابات.

بدورها، ذكرت القناة (13) العبرية الخاصة أن الجيش الإسرائيلي يتوعد برد قاس إذا استمر إطلاق الصواريخ والبالونات المفخخة من قطاع غزة.

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