أونروا: الفلسطينيون مصدومون من "خطة السلام" الأمريكية المزعومة

جنيف/ الخليج 365

أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الجمعة، أنّ الفلسطينيين مصدومون من "خطة السلام" الأمريكية المزعومة.

جاء ذلك على لسان المفوض العام للوكالة، كريستيان سوندرز، في مؤتمر صحفي عقده بمكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، حول احتياجات الوكالة وتطلعاتها لعام 2020.

وأكد سوندرز أنّ الأمم المتحدة تقف إلى جانب حل الدولتين، معربا عن اعتقاده بأن أي خطة للسلام يجب أن تخضع للتفاوض من قبل جميع الأطراف المعنية.

وأضاف أن العديد من الفلسطينيين يشعرون بالصدمة ولا يثقون بالخطة (الأمريكية).

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وشدد أن دور الأونروا يتمثل بتوفير التعليم والصحة والمساعدات الإنسانية والحماية والخدمات الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم.

ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات بـ 1.4 مليار دولار من أجل تلبية الاجتياجات الإنسانية لـ 5.6 مليون فلسطيني في عموم الشرق الأوسط.

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطوط العريضة للصفقة المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة.

وتتضمن الخطة المكونة من 80 صفحة، إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.