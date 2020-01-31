موريتانيا.. احتجاجات تنديدا بـ"صفقة القرن" المزعومة

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365

شارك مئات الموريتانيين، الجمعة، في وقفة احتجاجية أمام ممثلية الأمم المتحدة بالعاصمة نواكشوط، رفضا لخطة التسوية السياسية الأمريكية المزعومة المعروفة بـ"صفقة القرن".

ووفق مراسل الخليج 365، ردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات منددة بالخطة الأمريكية، مؤكدين رفضها من قبل شعوب الأمة الإسلامية.

وانتظمت الوقفة بمبادرة من هيئة "الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني"، و"المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة"، غير الحكوميتين.

وقال رئيس الهيئة، محمد غلام ولد الحاج الشيخ، إن شعوب الأمة ترفض بقوة هذه الصفقة.

وأضاف في كلمة أمام المشاركين في الوقفة، أن "جماهير الأمة من جاكرتا (عاصمة اندونيسا) إلى نواكشوط أرسلت رسالة واضحة برفض هذه الصفقة".

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بدوره، شدد رئيس "المبادرة الطلابية"، محمد محمود سيدي محمد، على أن الشعب الموريتاني أثبت على الدوام وقوفه مع القضايا العادلة، ومع قضية الأمة الأولى (القضية الفلسطينية)" .

ودعا في كلمة بالوقفة، المشاركين إلى مواصلة الاحتجاجات، المناهضة لـ"صفقة القرن" المزعومة.

من جانبه، أعلن حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم بموريتانيا رفضه التام لـ"صفقة القرن" المزعومة وتضامه مع الفلسطينيين، في مواجهة "الغطرسة والتهور".

وأكد الحزب، في بيان له الجمعة اطلعت عليه الخليج 365، دعمه اللامشروط للشعب الفلسطيني ومقاومته ضد الاحتلال.

وشدد الحزب على رفضه المطلق "لكل مسعى لا يقر بالحقوق الفلسطينية كاملة غير منقوصة، ويعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس".



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