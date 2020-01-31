في صيدا وبيروت.. فلسطينيون ولبنانيون يحتجون على "صفقة القرن"

بيروت/ يوسف حسين/ الخليج 365

تظاهر مئات اللاجئين الفلسطينيين، الجمعة، في اثنين من المخيمات بمدينة صيدا جنوبي لبنان، رفضا لخطة السلام الأمريكية المزعومة، المعروفة باسم "صفقة القرن".

ووفق مراسل الخليج 365، تظاهر المئات بمخيمي "المية ومية" و"عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا، رفضا للخطة الأمريكية.

ورفع المحتجون شعارات ركزت على حق العودة ورفض الصفقة.

وفي العاصمة بيروت، تظاهر عشرات الطلاب اللبنانيين أمام مبنى الجامعة اللبنانية، تنديداً بخطة التسوية السياسية للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

Advertisements

ورفع المتظاهرون شعارات منددة، من قبيل: "الموت لأمريكا وإسرائيل".

والأربعاء، شهدت المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية إضرابا عاما، تلبية لدعوة هيئة العمل الفلسطيني المشترك وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فتح"، تعبيرا عن الغضب والرفض الفلسطيني للصفقة.

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطوط العريضة للصفقة المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة.

وتتضمن الخطة المكونة من 80 صفحة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.