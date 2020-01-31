وزير فلسطيني: إسرائيل لم تبلغنا بوقف استيراد منتجاتنا الزراعية

رام الله/ أيسر العيس/ الخليج 365

قال وزير الزراعة الفلسطيني، رياض عطاري، الجمعة، إنه لا معلومات رسمية حول وقف إسرائيل استيراد المنتجات الزراعية من مناطق السلطة بدءا من الأحد القادم".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عطاري للأناضول، عقب ساعات من إصدار وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت قرارا بوقف استيراد المنتجات الزراعية من الجانب الفلسطيني.

وشدد عطاري على أنه "في حال تطبيق القرار ستتخذ الحكومة كافة الخطوات والإجراءات للرد على ذلك"، دون تفاصيل عن طبيعة تلك الخطوات.

وأوضح أن هناك ثلاثة إلى أربعة أصناف من الخضراوات، التي تدخل من مناطق السلطة إلى السوق الإسرائيلي.

واستدرك قائلا "الأهم من ذلك أن حجم التبادل الزراعي يميل لصالح إسرائيل، حيث أنه مقابل كل صنف فلسطيني، هناك سبعة أصناف إسرائيلية تدخل السوق الفلسطينية".

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وأضاف عطاري "حجم الاستيراد الزراعي من دولة الاحتلال يصل إلى مليار و200 مليون دولار، بينما التصدير الزراعي الفلسطيني لها يبلغ نحو 300 مليون دولار".

وفي وقت سابق الجمعة، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن قرار بينيت يأتي في ظل فشل المساعي لحل أزمة البقر مع الجانب الفلسطيني، التي مست الى حد كبير بمربي الأبقار في إسرائيل".

وكانت السلطة الفلسطينية، قررت قبل عدة أشهر وقف استيراد الأبقار من إسرائيل، أو عبر تجار إسرائيليين، ضمن خططها للانفكاك الاقتصادي والتجاري عنها في عديد من القطاعات.

وحاولت سلطات الاحتلال الضغط على السلطة الفلسطينية، للتراجع عن هذا القرار، ولكن دون جدوى.

وتريد الحكومة الفلسطينية الاستيراد مباشرة من بلد المنشأ إلى السوق الفلسطينية.

ولدى الحكومة الفلسطينية خطة من 4 محاور تنفذ فيها انفكاكا اقتصاديا عن إسرائيل، وهي: تعزيز المنتج المحلي، والاستيراد المباشر من الخارج، ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وتوطين الخدمات، كالصحة على سبيل المثال.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.