غزة.. إصابة 12 فلسطينيًا في تظاهرة رافضة لـ"صفقة القرن"

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

أصيب 12 فلسطينيا الجمعة، خلال اعتداء الجيش الإسرائيلي على متظاهرين سلميين ضد "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة، قرب السياج الحدودي شرقي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان وصل الخليج 365 نسخة عنه، إن "الطواقم الطبية الفلسطينية تعاملت مع 12 إصابة من قبل الاحتلال الإسرائيلي شرق القطاع"، دون توضيح طبيعة الإصابات.

ووفق مراسل الخليج 365، أطلق الجيش الإسرائيلي، الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف على المتظاهرين.

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وتجمعت جماهير فلسطينية بالقرب من الحدود الشرقية بين قطاع غزة وإسرائيل، مساء الجمعة، تعبيرا عن رفضهم لـ"صفقة القرن".

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخطوط العريضة لصفقته المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وسفراء الإمارات والبحرين وعمان لدى واشنطن، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة، وتركيا وعدة دول أخرى.

وتتضمن الخطة المكونة، إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.