الفيصلي يستعير الصيعري من الوحدة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج اليوم الجمعة، عن توقيعهت رسمياً مع اللاعب محمد الصيعري بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر مع أفضلية شراء العقد ابتداءً من الموسم القادم .
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