الفيصلي يستعير الصيعري من الوحدة

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج اليوم الجمعة، عن توقيعهت رسمياً مع اللاعب محمد الصيعري بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر مع أفضلية شراء العقد ابتداءً من الموسم القادم .

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