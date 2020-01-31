الاتحاد يخرج بالتعادل من الرائد

صحيفة الخليج الالكترونية

تعادل فريق الرائد والاتحاد بهدفٍ لكلٍ منهما، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة، ضمن مباريات الجولة الـ 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل للرائد لاعبه أحمد الزين عند الدقيقة (50)، وأدرك ليوناردو جيل هدف التعادل للاتحاد من تسديدة قوية عند الدقيقة (80) من عمر المباراة.

بهذه النتيجة ارتفع الرائد برصيده من النقاط إلى 27 ليبقى في المركز السادس بفارق الأهداف عن التعاون الخامس والوحدة الرابع، فيما ارتفع الاتحاد برصيده من النقاط إلى 16 نقطة ليرتقي إلى المركز الـ 12 متفوقاً على الحزم الذي يشاركه في نفس الرصيد من النقاط بالأهداف.