رواد العطاء بعسير يحتفل و يدشن هويته الجديدة

أفنان المالكي

بحضور سعادة مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير الاستاذ حسين بن حمد المري ، وعدداً من الجهات الداعمة والإعلاميين المهتمين بالعمل التطوعي ، احتفل اعضاء ومنسوبي فريق رواد العطاء التطوعي بمنطقة عسير بنجاح انشطة وفعاليات الفريق لعام ٢٠١٩ ، و تدشين هوية الفريق الجديدة .

وابتدأ الحفل بالنشيد الوطني تلا ذلك عرض لمسيرة النجاح للفريق لعام ٢٠١٩.و تم بعدها إستعراض رؤية ورسالة الفريق التي تواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتدشين الهوية الجديدة وإعلان إنضمام الفريق لحاضنة مساندة احد مبادرات مؤسسة مساندة لأعمال التطوع ، تلا ذلك تكريم الجهات الحكومية والرعاة والمتطوعين.

واختتم الحفل بكلمة سعادة مدير عام فرع وزارة العمل و التنمية الاجتماعية بعسير اعرب فيها عن سعادته بما شاهد من منجزات ومطالباً اعضاء فريق رواد العطاء والمتطوعين بإستمراريتهم في هذا العمل النبيل لنيل الاجر اولاً ولتحقيق تطلعات الوطن للوصول إلى مليون متطوع في حلول ٢٠٣٠ .

كما قدم رئيس الفريق الاستاذ / فيصل بن صالح الشهري شكره لاعضاء الفريق المسامهين في إنجاح البرامج والمبادرات لهذا العام وللرعاة الداعمين وأعرب عن تقديره الخاص لراعي الحفل الاستاذ حسين بن حمد المري مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير وللحضور كافه .