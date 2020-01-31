معهد الأهداف اللامعة يعقد برنامجه التدريبي والإداري الأول

أفنان المالكي عقد معهد الاهداف اللامعة للتنميه والتدريب بخميس مشيط بالاتفاق مع مركز جنى لدعم المشاريع الصغيره وبنك التنميه الاجتماعيه البرنامج التدريبي الاداري والحرفي الاول وهو عباره عن دورتين مجانيه احداهما اداريه والاخرى حرفيه لتدريب ٧٠ متدربة وتطويرهم في مجالي فنون المكياج وتصفيف الشعر ومنحت كل متدربه شهادة معتمده بالاضافه لتأهليها فيما بعدللاقتراض من مركز جنى وبنك التنميه الاجتماعيه لبدء مشروعها الخاص وذلك حرصاً من المعهد بأهمية دعم الشابات واشراكهن في الدورات التدريبيه التي تعمل على تطويرهم قبل البدء باي مجال سواء مجال وظيفي او استثماري والمعهد ممثلاً بمالكته أ/ياسمين بقنه يسعى حالياً ع استقطاب الفرص المناسبه لتطوير ومساعده ابناء المنطقه من جميع النواحي التدريبيه او التوظيفيه او الاستثماريه مدركين اهميه تطوير ومساعده ابناءنا لرفع اسم الوطن بكل المحافل

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