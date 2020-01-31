وفاة ثلاثة أشخاص بحادث مروع على طريق بيشة – سبت العلايا

صحيفة الخليج الالكترونية توفي ثلاثة أشخاص فيما أصيب شخصان آخران في حادث مروري مروع وقع عصر اليوم الجمعة على طريق ييشة – سبت العلايا. وقال المتحدث الرسمي لصحة بيشة عبدالله سعيد الغامديبأن غرفة العمليات في إدارة الطوارئ والكوارث بصحة بيشة تلقت عصر اليوم الجمعة بلاغاً يفيد بوقوع حادث مروري على طريق بيشة -العلايا عند مفرق القوباء. وبين”الغامدي” أنه تم نقل 3 حالات عن طريق إسعاف مستشفى تباله ووصلت للمستشفى حالة عن طريق المواطنين وحالة وفاة وصلت مع الشرشورة. وأضاف بأنه نتج عن الحادث 3 وفيات وإصابتان نقلت إلى مستشفى تبالة ومن ثم نقلت إلى مستشفى الملك عبدالله ببيشة، لإكمال علاجهم وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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