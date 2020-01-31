شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: لندن قلقة من اتجاه إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، اليوم الجمعة، إن بريطانيا قلقة من احتمال قيام إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية، مضيفا أن أى خطوات أحادية كهذه ستضر بجهود استئناف مفاوضات السلام.
وتابع راب فى بيان "المملكة المتحدة قلقة إزاء تقارير عن إمكانية اتخاذ إسرائيل خطوات نحو ضم أجزاء من الضفة الغربية".
وقال البيان "أى خطوة أحادية من هذا القبيل ستضر بالجهود الجديدة لاستئناف مفاوضات السلام وتتعارض مع القانون الدولي. أى تغييرات فى الوضع الحالى لا يمكن أن تمضى قدما بدون اتفاق يتم التفاوض عليه بين الطرفين نفسيهما".
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