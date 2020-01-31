شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تواصل أعمال العنف فى العراق والمحتجين يطالبون بحماية أممية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد مئات المتظاهرين العراقيين إلى ساحات التظاهر فى بغداد، اليوم الجمعة، فيما اتخذت إجراءات احترازية فى الناصرية لتأمين المتظاهرين الذين طالبوا بتدخل الأمم المتحدة لتحقيق مطالبهم وحمايتهم.

يأتى ذلك بعد أن أطلق ناشطون دعوات لتظاهرة كبرى فى ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد، وساحات الاعتصام فى المحافظات الجنوبية، اليوم، تنديدا بعمليات القتل المستمرة للمتظاهرين السلميين.

الدعوات تأتى أيضًا للضغط على الطبقة السياسية من أجل تسمية رئيس للوزراء وتحديد موعد محدد للانتخابات المبكرة والمصادقة على قانون الانتخابات، بحسب وكالة قناة العربية.

من جهته، أكد الناشط المدنى العراقى علاء الركابى عن استعداداتهم وجاهزيتهم لتنظيم مسيرة كبرى من جميع المحافظات العراقية باتجاه ساحة التحرير ببغداد لإيصال صوت المتظاهرين للعالم.

ويتوقع مشاركة واسعة من قبل المحتجين، خاصة مع قرب انتهاء مهلة رئيس الجمهورية للكتل السياسية بترشيح رئيس للوزراء خلفا للمستقيل عادل عبدالمهدي.

وفى مدينة الناصرية بمحافظة ذى قار، طالب المحتجون برحيل قائد شرطة المحافظة. المحتجون قاموا بتعليق صور القائد وكتبوا عليها عبارة "ارحل يا قاتل".

وأفادت وسائل الإعلام العراقية بأن المتظاهرين فى ساحة الحبوبي، وسط الناصرية بمحافظة ذى قار، علقوا، ليل الخميس، لافتة بـ6 لغات تطالب بتدخل الأمم المتحدة لتحقيق مطالب المتظاهرين وحمايتهم.

المتظاهرون شددوا على ضرورة تشكيل حكم انتقالى فى العراق للعبور من الأزمة الحالية، كما طالبوا بالتخلص من الأحزاب الفاسدة وإنهاء ظاهرة القتل والخطف والتهديد.

من جانبها، أدانت كندا و16 دولة استخدام القوات الأمنية العراقية وميليشيات الحشد الشعبى العنف المفرط ضد المحتجين، مطالبين الحكومة بإجراء تحقيق موثوق فى قضية قتل المتظاهرين.



اشتباكات فى العراق

Advertisements



اضرام النار فى شوارع بغداد



الشرطة العراقية



العنف بالعراق



العنف فى العراق



النيران تلتهم تكتوكين



شرطى عراقى



فرار المتظاهرين من عنف الشرطة



متظاهرو العراق يضرمون النار



متظاهرو العراق