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صور.. تواصل أعمال العنف فى العراق والمحتجين يطالبون بحماية أممية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد مئات المتظاهرين العراقيين إلى ساحات التظاهر فى بغداد، اليوم الجمعة، فيما اتخذت إجراءات احترازية فى الناصرية لتأمين المتظاهرين الذين طالبوا بتدخل الأمم المتحدة لتحقيق مطالبهم وحمايتهم.

يأتى ذلك بعد أن أطلق ناشطون دعوات لتظاهرة كبرى فى ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد، وساحات الاعتصام فى المحافظات الجنوبية، اليوم، تنديدا بعمليات القتل المستمرة للمتظاهرين السلميين.

الدعوات تأتى أيضًا للضغط على الطبقة السياسية من أجل تسمية رئيس للوزراء وتحديد موعد محدد للانتخابات المبكرة والمصادقة على قانون الانتخابات، بحسب وكالة قناة العربية.

من جهته، أكد الناشط المدنى العراقى علاء الركابى عن استعداداتهم وجاهزيتهم لتنظيم مسيرة كبرى من جميع المحافظات العراقية باتجاه ساحة التحرير ببغداد لإيصال صوت المتظاهرين للعالم.

ويتوقع مشاركة واسعة من قبل المحتجين، خاصة مع قرب انتهاء مهلة رئيس الجمهورية للكتل السياسية بترشيح رئيس للوزراء خلفا للمستقيل عادل عبدالمهدي.

وفى مدينة الناصرية بمحافظة ذى قار، طالب المحتجون برحيل قائد شرطة المحافظة. المحتجون قاموا بتعليق صور القائد وكتبوا عليها عبارة "ارحل يا قاتل".

وأفادت وسائل الإعلام العراقية بأن المتظاهرين فى ساحة الحبوبي، وسط الناصرية بمحافظة ذى قار، علقوا، ليل الخميس، لافتة بـ6 لغات تطالب بتدخل الأمم المتحدة لتحقيق مطالب المتظاهرين وحمايتهم.

المتظاهرون شددوا على ضرورة تشكيل حكم انتقالى فى العراق للعبور من الأزمة الحالية، كما طالبوا بالتخلص من الأحزاب الفاسدة وإنهاء ظاهرة القتل والخطف والتهديد.

من جانبها، أدانت كندا و16 دولة استخدام القوات الأمنية العراقية وميليشيات الحشد الشعبى العنف المفرط ضد المحتجين، مطالبين الحكومة بإجراء تحقيق موثوق فى قضية قتل المتظاهرين.

اشتباكات فى العراق
اشتباكات فى العراق

 

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اضرام النار فى شوارع بغداد
اضرام النار فى شوارع بغداد

 

الشرطة العراقية
الشرطة العراقية

 

العنف بالعراق
العنف بالعراق

 

العنف فى العراق
العنف فى العراق

 

النيران تلتهم تكتوكين
النيران تلتهم تكتوكين

 

شرطى عراقى
شرطى عراقى

 

فرار المتظاهرين من عنف الشرطة
فرار المتظاهرين من عنف الشرطة

 

متظاهرو العراق يضرمون النار
متظاهرو العراق يضرمون النار

 

متظاهرو العراق
متظاهرو العراق

 

مطالب بتدخل أممى
مطالب بتدخل أممى

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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