قطر تنفي تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قرية كتارا الثقافية في قطر

نفت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وأوضحت الوزارة أنها تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لرصد أي حالة مشتبهة في مطار حمد الدولي، وذلك بعد تركيب كاميرات حرارية منذ أسبوع، التي تعمل على تسجيل درجة حرارة المسافرين عن بعد، كما أنها ترفع الوعي بين المسافرين بشأن أعراض الإصابة بمرض الالتهاب الرئوي، وتشمل ارتفاع درجة الحرارة والسعال وصعوبة التنفس.

وطمأنت وزارة الصحة القطرية الجمهور، بأن القطاع الصحي في الدولة على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي وضع يخص فيروس كورونا الجديد، بحسب صحيفة "الشرق" القطرية.

وأكدت الوزارة أنها اتخذت كافة السبل لضمان تشخيص وعلاج الحالات عند اكتشافها والإجراءات الضرورية لعزل مخالطين المرضى عند اللزوم حيث تساعد الإجراءات المتخذة في الدولة في تقوية المراقبة الصحية في جميع منافذ الدولة ورفع الوعي لضمان حصول الجمهور على المعلومات الصحيحة الدقيقة حول المرض وأهم طرق الوقاية منه.

ونوهت وزارة الصحة إلى أن فيروس كورونا الجديد قد لا تظهر بعض أعراضه على الشخص المصاب إلا بعد يومين إلى 14 يوما من التعرض له.

وكانت وزارة الصحة القطرية قامت منذ بداية ظهور الفيروس في الصين، بإصدار الدلائل والإرشادات الوطنية للتعامل مع حالات فيروس "كورونا" الجديد، مع التنبيه على جميع المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية والخاصة في الدولة للتبليغ عن أي حالة اشتباه بالعدوى التنفسية المستجدة خاصة للمسافرين العائدين من دول ينتشر فيها المرض خلال فترة 14 يوما من وصولهم مع التركيز على أهمية التبليغ عن الحالات التي تظهر عليها أعراض الالتهابات التنفسية، إذ تقوم فرق التقصي بزيارات يومية للمستشفيات للتأكد من مطابقة أي منها مع التعريف الذي أقرته منظمة الصحة العالمية للحالات المشتبهة.

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كما أوصت وزارة الصحة القطرية بتجنب السفر لغير الضرورة إلى المدن التي يسري فيها الفيروس في الوقت الراهن، وكذلك تجنب التعامل عن قرب مع الحيوانات في المناطق الموبوءة وعدم الاختلاط عن قرب مع الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الالتهابات التنفسية، مع المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون.

وكانت قد وصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات، التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

وقالت وسائل إعلام صينية إن عدد حالات الوفاة وصل لأكثر من 170 شخصا، فيما ارتفعت الإصابات لأكثر من 7711 حالة.

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.